İbrahimov için adalet talebi

Azerbaycan’daki muhaliflere yönelik baskı ve şiddet her geçen gün artıyor. 12 Mayıs’ta 17 yaşındaki lise öğrencisi Elgün İbrahimov Azerbaycan’ın Gence kentinde ölü bulundu. Resmi kaynaklardan yapılan açıklamada "intihar etti" denilse de ailesi "dövülerek öldürüldü" diyor.

1 Haziran’da İbrahimov’un ölümünü protesto etmek amacıyla düzenlenecek eylem öncesi ise birçok kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan genç bir kadın ifadesinde cinsel tacize maruz bırakıldığını belirtirken birçok kişi işkence gördüğünü ifade etti.

BirGün’e konuşan Azerbaycanlı genç N.A., "Aliyev rejimi bir genci katledenlerin değil, ölüme dur diyenlerin peşine düşüyor" dedi. Protestocuları gözaltına alan polislerin cinsel tacizde bulunmasının rejimin çürümüşlüğünü gösterdiğini vurgulayan N.A., "Bu rejim muhaliflerin hayatlarına 7/24 müdahale edebilen bir sisteme sahip ama İbrahimov’un katillerini bulamıyor. Bir çocuğun dövülerek öldürülmesini görmezden geliyor. Çünkü bu rejim için tek önemli şey saltanatını devam ettirmek" ifadelerini kullandı.

N.A. şöyle konuştu: "Aliyev rejimi, Elgün İbrahimov’un ölümü gibi vahşetleri sadece örtbas etmekle kalmıyor. Aynı zamanda buna karşı çıkan, gerçeği ortaya koymaya çalışan herkesin sesini bastırmaya çalışıyor. Özgür basın yok, bağımsız gazeteciler susturulmuş, medya rejimin propaganda aygıtı haline getirilmiş durumda. Sokakta dövülerek öldürülen bir gencin gerçeğini bile yazamayacak kadar köleleştirilmiş bir medya düzeniyle karşı karşıyayız. Tüm bu yaşananlar, Elgün İbrahimov için adalet arayışının karşısında örülmek istenen sessizlik duvarını gösteriyor. Ama bu duvar, Elgün’ün ailesinin ve adalet talep eden herkesin kararlı sesiyle yıkılmak zorunda."