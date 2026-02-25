İbre yeniden yukarı yönlü: Altın yükselişe geçti

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 7 bin 323 liradan işlem görüyor.

Dün (24 Şubat) ons fiyatındaki azalışla paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 1,4 altında 7 bin 276,7 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 üstünde 7 bin 323 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 12 bin 340 liradan, Cumhuriyet altını ise 48 bin 950 liradan satılıyor. Altının onsu yüzde 0,5 artışla 5 bin 191 dolardan işlem görüyor.

ABD'nin ticaret politikalarına ilişkin belirsizliğin devam etmesiyle altın fiyatları yükselirken Çin'de Ay Yeni Yılı tatilinin sona ermesi de altına destek verdi.

Özellikle ABD-İran kaynaklı jeopolitik gelişmeler altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici oluyor. Analistler, ABD'nin mali politikası, ticaret politikası ve dış politikasından kaynaklı etkilerin devam etmesi durumunda güvenli liman varlıklara talebin artabileceğini söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını vurgulayan analistler, yurt dışında ise ABD'de haftalık mortgage başvurularının, Almanya'da büyüme ve Euro Bölgesi'nde enflasyon verilerinin takip edileceğini belirtti.