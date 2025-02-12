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İç Anadolu'nun doğusu için kuvvetli kar uyarısı

Ajans Haberleri
  • 12.02.2025 12:37
  • Giriş: 12.02.2025 12:37
  • Güncelleme: 12.02.2025 12:37
Kaynak: AA
İç Anadolu'nun doğusu için kuvvetli kar uyarısı

ANKARA (AA) - İç Anadolu'nun doğusu için kuvvetli kar uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Yozgat ve Sivas çevreleriyle Aksaray'ın doğusunda beklenen kar yağışlarının kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar ve özellikle yüksek kesimlerde tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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