İç Anadolu'nun kuzeyi ve doğusunda yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor

İç Anadolu'nun kuzeyi ve doğusunda yarın yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Kayseri, Kırşehir ve Nevşehir çevreleri ile Ankara'nın kuzeyinde ve doğusunda yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.