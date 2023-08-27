İç Ege için yerel şiddetli yağış uyarısı

İç Ege için yerel kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden sonra İzmir, Aydın ve Manisa'nın doğusu, Denizli ve Uşak'ın güneyi ile Muğla'nın kuzeyinde yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Vatandaşlardan sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.