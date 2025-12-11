İç hat uçuşlarında yeni tavan fiyat belirlendi

Türkiye'de iç hat uçuşlarında uygulanmakta olan tavan fiyat uygulaması, sektör temsilcilerinin talebi doğrultusunda güncellendi.

Herdem Aviation'un haberine göre 1 Ocak 2026'dan itibaren yürürlüğe girecek olan yeni düzenlemede biletlerin %70'lik bölümü için tavan fiyat 3710 TL; biletlerin %30'luk kısmı için ise tavan fiyat 6100 TL olarak belirlendi.

TEK YÖN İÇİN GEÇERLİ

Uygulamanın, tek yön ve iç hatlarda ekonomi sınıfı için geçerli olduğu belirtildi.

THY, AJet ve Pegasus gibi herhangi bir noktadan aktarmalı olarak yapılan uçuşlarda ise fiyat ortalama iki kat artabiliyor.

Bazı iç hat noktalarında uygulanan business class için tavan fiyat uygulaması ise bulunmuyor.

İç hat uçuşlarında bundan önceki tavan fiyat 5350 TL idi.