İç kanama geçiren Gökhan Kırdar'dan açıklama

Sanatçı Gökhan Kırdar, önceki perşembe akşamı sol akciğerinde iç kanama yaşadığını duyurdu.

"Üstüme Basıp Geçme", "Yerine Sevemem", "Kurtlar Vadisi", "Cendere" ve "Öldüm de Uyandım" şarkılarıyla bilinen sanatçı Gökhan Kırdar, sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Dizi ve film müziği yazarı Kırdar, iç kanama geçirdiğini ve zatürre rahatsızlığı yaşandığını belirtti.

Kırdar, yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle bir süredir paylaşım yapamadığını ifade ederek Bolu'da yaşanan yangın faciasında yaşamını yitirenler için baş sağlığı diledi.

Kırdar'ın açıklamasının tamamı şöyle:

"Önceki Perşembe akşamı gerçekleşen sol akciğerimdeki iç kanama ve yaşamakta olduğum zatürre nedeniyle bir süredir paylaşım yapamadığım için üzgünüm. Yangında kaybettiğimiz yavrularımız ve insanlarımız için ayrıca çok hüzünlüyüm. Sevenlerime ve hayranlarıma sağlık dilekleriniz için sonsuz teşekkürler ederim. Yeniden nefes alabilmek güzel ve yakında yeniden kavuşacağız dilerim."