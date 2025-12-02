İç kanama geçirmişti: Hastaneden oyuncu Murat Cemcir hakkında açıklama
İç kanama geçirmesi nedeniyle kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınan oyuncu Murat Cemcir'in tedavi gördüğü hastaneden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Divertikül kanaması ile hastanede, gereken müdahaleler yapıldı" denildi. Cemcir'în bugün yoğun bakımdan çıkarılması bekleniyor.
Evinde rahatsızlanan ve iç kanama nedeniyle yoğun bakıma alınan oyuncu Murat Cemcir'in tedavi gördüğü hastane tarafından açıklama yapıldı.
Geçtiğimiz hafta evinde rahatsızlanan ünlü oyuncu için ambulans çağrıldı. Murat Cemcir, ambulansla Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Hastanede yapılan tetkikler sonucunda Murat Cemcir’in iç kanama geçirdiği tespit edildi. Ünlü oyuncunun tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği belirtildi.
YOĞUN BAKIMDAN ÇIKARILABİLİR
Sözcü'de yer alan habere göre, Cemcir'in tedavi gördüğü hastaneden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Divertikül kanaması ile hastanede, gereken müdahaleler yapıldı" denildi. Tedaviye olumlu yanıt verdiği belirtilen Cemcir'in bugün yoğun bakımdan çıkarılması bekleniyor.