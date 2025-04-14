İç savaş CIA ve İsrail projesi

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Ortadoğu’da hareketliliğin sürdüğü dönemde bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu’na ABD’li ekonomist Jeffrey Sachs’ın konuşması damga vurdu. Cihatçıların yönetimi ele geçirdiği Suriye’deki iç savaşın ABD ve İsrail’in planı olduğunu belirten Sachs, “Emperyalistler söz sahibi oldukça barış gelmez” dedi.

Antalya Diplomasi Forumu’na katılan Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı Prof. Dr. Jeffrey Sachs, Suriye’de 2011’de başlayan iç savaşın kökenlerinin 2001’e dayandığını, İsrail’in güçlenmesi için bölgedeki savaşların NATO ve Pentagon tarafından planlandığını söyledi.

5 YILDA 7 SAVAŞ

“Suriye: Uzlaşan ve Yeniden İnşa Edilen Ülke” konulu panelde konuşan Sachs, “2001’de eski NATO Başkomutanı Wesley Clark’tan ‘5 yıl içinde 7 savaş’ hedeflenen bir liste aldıklarını” söyledi. “Bu savaşın tamamı Beşar Esad’dan kaynaklanmadı” diyen Sachs, “2011’de Washington’da Esad’ı devirmek üzere bir karar alındı, aslında bu karar İsrail’den çıktı. (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu, Ortadoğu’da İsrail’e karşı olan her hükümeti devirmek istiyor. Bu süreçte bir dostu vardı: CIA ve ABD” dedi.

Dönemin ABD Başkanı Barack Obama’nın emriyle savaşın başladığını belirten Sachs, şunları söyledi: “Timber Sycamore Operasyonu ile ABD, bölgedeki ülkelerle birlikte cihatçı savaşçıları eğiterek, silah ve para sağlayarak rejimi devirmek için hazırladı. Bu savaşın sonucu, CIA’nın 2011’de istediği şeydi.”

İsrail’in teşvik ettiği savaşlardan 6’sının Lübnan, Irak, Suriye, Libya, Somali ve Sudan’da yaşananlar olduğunu söyleyen Sachs, “Bu yedi savaşın sadece biri hâlâ gerçekleşmedi; o da İsrail’in büyük bir arzu duyduğu İran’a karşı ABD savaşı. Bugün bile İsrail bu savaşı kışkırtmaya çalışıyor” dedi.

EMPERYALİST SAVAŞLAR

Eski BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon’un 2012’de Suriye için bir barış anlaşması hazırladığını belirten Sachs, tüm tarafların kabul ettiği anlaşmanın ABD’nin “Esad gitmeli, yoksa engelleriz” şartı yüzünden bozulduğunu kaydetti. Sachs, şöyle devam etti: “Bu savaşların hiçbiri zorunlu değildi. Hepsi, ABD’nin rejim değişikliği operasyonlarıydı. Bölgenin kendi geleceğini belirleyemediği, dış emperyal güçlerin söz sahibi olduğu süreçte barış olmayacak. Ve İsrail, bu savaşları tek başına yapamaz. Amerika finansmanı sağlar, askeri desteği verir, deniz kuvvetlerini, mühimmatları sağlar. ABD’nin desteği olmadan İsrail bir gün bile savaşamaz.