İç savaş kontrolden çıktı

DIŞ HABERLER SERVİSİ

Kuzeydoğu Afrika ülkesi Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Güçleri (HDK) arasındaki çatışmalar şiddetleniyor.

HDK'nin geçen hafta ülkenin batısındaki stratejik El-Faşir kentini ele geçirmesinin ardından iç savaş yeniden alevlenirken binlerce kişi yaşamanı yitirdi.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir'de sivillere yönelik şiddet olaylarının devam ettiği konusunda uyarıda bulundu. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Sözcüsü Della Longa DA Faşir'den haber alınamadığını belirterek oradaki siviller için koruma çağrısı yaptı.

BM’DEN UYARI

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Sudan'daki savaşın "kontrolden çıktığı" uyarısında bulundu. Katar'da düzenlenen BM zirvesindeki konuşmasında Guterres, Darfur bölgesindeki bölgedeki savaşın "kontrolden çıktığını" söyledi. Guterres, bölgedeki durumu "dünyanın en kötü insani krizlerinden biri" olarak nitelendirerek çatışan taraflara "derhal ateşkes" çağrısı yaptı.

SİLAH GÖNDERİLMEMELİ

Uluslararası düzeyde insan hakları ihlallerine dair sürekli raporlar aldıklarını kaydeden Guterres, "Yüz binlerce sivil bu kuşatma altında. İnsanlar yetersiz beslenme, hastalık ve şiddetten ölüyor" dedi.

Sudan'da uluslararası barış güçlerinin üstlenebileceği muhtemel rolü değerlendiren Guterres "savaşı durdurmak için tüm uluslararası toplumu ve Sudan'la ilgili nüfuz sahibi olan herkesi bir araya getirmenin" önemli olduğunu bildirdi.

İKİ YILDIR SÜREN SAVAŞ

Sudan, İslamcı diktatör Ömer El Beşir'in halk ayaklanması sonrası 15 Nisan 2023'de devrilmesinin ardından yönetime el koyan ordu içinde başlayan iktidar kavgası iç savaşa evrilmişti. Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile eski yardımcısı Muhammed Hamdan Dagalu liderliğindeki silahlı kuvvetler bünyesindeki HDK arasında başlayan çatışmalar iki yıldır sürüyor.