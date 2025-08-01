İç savaşın ortasında seçim kararı

Alp FINDIKCIOĞLU

Ordu ile gerillalar arasında iç savaşın sürdüğü Myanmar’da askeri yönetim, Şubat 2021’de yönetime geldiği darbeden bu yana sürdürdüğü olağanüstü hâl rejiminin sona erdirerek yılsonunda seçimler yapılacağını söyledi. Beş kişilik yeni bir komisyon kurulduğu ve bu komisyonun başına ordu komutanı Min Aung Hlaing’in geçtiği bildirildi.

Bu adım, cuntanın “normalleşme” görüntüsü vermeye çalıştığı bir döneme denk gelirken, seçim süreci üzerindeki mutlak askeri denetim meşruiyetine dair soru işaretlerini büyütüyor. Ordu, Şubat 2021’de yönetime el koymuş, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına alarak 1 yıllığına OHAL ilan etmişti.