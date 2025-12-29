İç savaşın ve cuntanın gölgesinde ilk ‘seçim’

Myanmar’da 2021’deki askeri darbenin ardından süren iç savaşın gölgesinde cunta, üç aşamalı seçim sürecini başlattı.

Seçim, büyük siyasi partilerin feshedildiği, liderlerinin çoğunun hapse atıldığı veya sürüldüğü, devam eden iç savaş nedeniyle ülkenin yarısının oy kullanmasının beklenmediği bir “aldatmaca” olarak nitelendiriliyor. Darbeden sonra ilk kez yapılacak 28 Aralık'ta başlayıp ve 25 Ocak'a kadar sürecek 4 haftalık genel seçimlerde halk, iki kanatlı parlamentoda ayrılan bazı koltukların sahiplerini belirlemek için oy kullanacak.

ORDU DESTEKLİ PARTİ ‘FAVORİ’

Myanmar'da toplam 330 seçim bölgesinden askeri yönetimin kontrolündeki 265'inde üç aşamada yapılacak genel seçimlerde, Alt Meclis'te (Pyithu Hluttaw) her bölgeye 1 adet olmak üzere 330, Üst Meclis'te (Amyotha Hluttaw) ise her eyalete 12 adet olmak üzere 168 koltuğun sahipleri belli olacak. Alt Meclis'te 110, Üst Meclis'te de 56 sandalye askeri yönetim tarafından belirleniyor.

Ordu destekli Birlik İçin Dayanışma ve Kalkınma Partisi’nin (USDP) birçok seçim bölgesinde rakipsiz olarak yarışması bekleniyor.

Ülkenin eski fiili lideri Aung San Suu Çii'nin Ulusal Demokrasi Birliği Partisi (NLD) ve diğer birçok parti feshedilme, yasaklanma veya boykot gibi nedenlerle genel seçimlere katılmıyor.