İç savaşla ikna çabası

Umut Can FIRTINA

Cihatçı Heyet Tahrir el Şam’ın (HTŞ) 8 Aralık’ta yönetimi ele geçirdiği Suriye’de geçiş dönemi sürerken ülkedeki siyasi düzlem kırılganlığını koruyor. Şam’daki cihatçı yönetimle Rojava’daki Kürt güçlerin anlaşması yerine getirilmedi. Güneyde işgalini sürdüren İsrail’in desteklediği Dürzilerle Şam’a bağlı gruplar arasında çatışmalar sonrası belirsizlik sürüyor. Alevilerin çoğunlukta olduğu kıyı şehirlerde yaşanan katliamlar sonrası gerginlik yüksek. Türkiye ise hala Suriye’yi tam olarak terk etmiş değil.

Tüm bu kırılganlığın ortasında Şam’a yönelik yaptırımlar bir bir kalkarken ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Trump’ın Colani ile görüşmesini savunmak için söylediği “Suriye’de iç savaş birkaç hafta uzakta” sözlerinin yankısı sürüyor.

‘HERKES İÇİN FAYDALI’

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Donald Trump’ın Dışişleri Bakanlığı için 2026 mali yılında önerdiği bütçe talebini inceleyen Senato Dış İlişkiler Komitesi’nde ifade verdi. Rubio, Suriye’deki cihatçı yönetimin “potansiyel bir çöküşe” ve ülkenin “destansı boyutlarda tam ölçekli bir savaşa aylar değil birkaç hafta uzakta olduğunu” söyledi.

Ülkenin “fiilen parçalanacağı” uyarısı yapan Rubio, “Arap Baharı” hatırlatması yaparak “Geçmişe bakarsanız Suriye istikrarsızlaştığında bütün bölgenin istikrarsızlaştığını görürsünüz” dedi.

‘COLANİ’Yİ BİZ HAZIRLADIK’

Öte yandan ABD’nin Suriye’deki son Şam Büyükelçisi Robert Ford’un “Şara’yı terör dünyasından çıkararak siyasete biz taşıdık” itirafı dikkat çekti.

Colani ile ilk görüşmesinin İngiltere merkezli bir çatışma çözüm kuruluşunun davetiyle Mart 2023’te HTŞ lideri olarak yönettiği İdlib’de gerçekleştiğini belirten Ford, “Beni bu adamı terörist dünyadan çıkarıp normal siyasete kazandırma çabalarına yardımcı olmam için davet ettiler” dedi. Suriye’ki cihatçı yönetimin Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani ise Ford’un itirafına ilişkin 2023’te Suriye’ye ziyaretinin, özgürleştirilmiş bölgelerde devrim deneyimini doğrudan gözlemek amaçlı olduğunu belirtti. Öte yandan Şeybani, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Temsilcisi Kaja Kallas ile yaptığı telefon görüşmesinde ekonomik yaptırımları tamamen kaldırma kararlarından dolayı teşekkür etti.

RUS ÜSSÜNE SALDIRI

Suriye’nin Lazkiye vilayetine bağlı Ceble ilçesinde bulunan Rusya ordusu tarafından kullanılan Hmeymim Hava Üssü’ne, önceki gün gerçekleştirilen saldırıda iki Rus askerinin öldüğü öne sürüldü. Yüzlerce Alevi ailenin sığındığı üsse saldıranların Şam’a bağlı dışardan getirilen cihatçılar olduğu belirtilirken saldırı sonrası çatışma yaşandığı belirtildi. Saldırıya ilişkin Rusya ve Suriye’den henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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SURİYELİLER DIŞINDA HERKESE GARANTİ VERİYOR

Rubio’nun açıklamalarının ABD’deki iç siyasete dönük olduğunu kaydeden Suriyeli gazeteci Sarkis Kassargian, “Suriye’de her zaman bir kırılma yaşanması beklenen bir şey. Çünkü ne sistem ne de taşlar yerine oturmuş halde” diye konuştu.

KÖRFEZ’E SÖZ VERDİ

ABD Başkanı’nın geniş yetkileri olmasına rağmen çok büyük söz sahibi olmadığına değinen Kassargian şunları söyledi: “Trump’ın Kongre’yi, Senato’yu ikna etmesi gerekiyor. Rubio’nun ‘Arap Baharı’ hatırlatması, ABD’nin çıkarları için bölgede kırılma olmamasını istedikleri için. Sahada da böyle bir dönüm noktası olarak görülen bir durum şimdilik yok.”

ABD yaptırımlarının, Körfez sermayesinin Suriye’ye girişi için engel teşkil edebileceğine dikkat çeken Kassargian “Trump Körfez’e bir söz verdi. Bu sözü tutması için Kongre’nin ciddi adımlar atması gerek. Kongre’de etkin bir kanat var ki hala (Ahmet) Şara’yı ‘Colani’ olarak, bir ‘düşman’ olarak görüyor. Sadece Kongre değil, güvenlik sekreteri, Savunma Bakanlığı, FBI gibi bir sürü birim de bu görüşte.”

ABD’nin eski Suriye Büyükelçisi Robert Ford’un “Colani’yi siyasete dahil etmemi istediler” açıklamalarını hatırlatan Kassargian “Normalde bu itiraflar seneler sonra gelirdi. Bu iki açıklamayı bir araya getirdiğimizde, bu aceleci tablo netleşiyor” dedi.

Suriye’de iç savaş ve parçalanma riskinin hiç ortadan kalkmadığını kaydeden Kassargian şöyle devam etti: “Ancak geçmişe bakarsak, Ortadoğu’da bu dışarıdan bir iradeyle gerçekleşti, Libya örneğinde olduğu gibi. Suriye’de ise tüm aktörler uzlaşmış gibi duruyor. İsrail bile son dönemde (eski İsrail casusu Eli) Cohen’in eşyalarının teslim edilmesi, Şam yetkilileriyle Tel Aviv’de görüşmeler gibi, İsrail’e bazı teminatlar veriyor. Yani Colani biliyor ki içeride bir sorun yaşayacaksa bu dış müdahale nedeniyle olacak. Dışarıdan baskı gelmemesi için Suriyeliler dışında herkese garanti vermeye çalışıyor, ‘Ben dışardan onayı alayım, ondan sonra içerde ne yapacağımıza bakarız’ diyor.”

Sarkis Kassargian

Gazeteci

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TEHLİKE GERÇEK, AMAÇLAR İNSANİ DEĞİL

Rubio’nun açıklamalarında “doğruluk payı olduğunu” belirten gazeteci Levent, “Devlet yapısı kurulmazsa ülke, distopik filmlerdeki gibi vahşet, yağma, katliamlara sahne olacak. Sahadaki durum kötüleşiyor ve kontrol etmesi çok zor hale gelecek” dedi.

Hediye Levent

Gazeteci

“Ancak, Trump yönetimi, duruma insani yönden bakmıyor” diyen Levent, şöyle devam etti: “Sezar Yasası yaptırımları kaldırılmadan Suriye’de hiçbir ülke hiçbir yatırım yapamaz. Zengin Körfez ülkeleri gibi bölge güçleri ve ABD, Suriye’yi bir enerji ve güvenlik yolu olarak görüyor. Rubio’nun dediği gibi Suriye’de yaşanacak bir patlama, başta Lübnan olmak üzere tüm bölgeyi içine çeker. Bu yüzden bir ‘kazan-kazan’ ilişkisi içerisinde bu sorunu bir an önce ortadan kaldırmak için harekete geçtiler” dedi.