İç savaştaki ülkeler Türkiye’den güvenli

Haber Merkezi

Ülkede artan şiddet ve çeteleşme her geçen gün artarken Türkiye, Economics & Peace'in (IEP) "Global Peace Index 2025" raporuna göre dünyadaki en tehlikeli 18'inci ülke oldu. Hazırlanan raporda ülkelerin risk seviyeleri; iç karışıklıklar, silahlı çatışmalar, terör tehdidi, siyasi istikrarsızlık ve ekonomik kırılganlık gibi çok sayıda kriter dikkate alınarak hazırlandı. Uzmanlar, özellikle uzun süredir devam eden çatışmaların ve zayıflayan devlet otoritesinin güvenlik endekslerini ciddi şekilde aşağı çektiğine dikkat çekti.

LİSTEDE 33 ÜLKE VAR

Hazırlanan raporlarda, devlet yapısının zayıfladığı ve insani krizlerin derinleştiği bölgelerin en riskli ülkeler arasında yer aldığı ifade edildi. Bu ülkelerde yaşayan sivillerin ciddi yaşam riskleriyle karşı karşıya olduğu vurgulanan raporda uluslararası yardım kuruluşlarının sahadaki faaliyetlerini artırması gerektiği belirtildi. Uzmanlar ayrıca, artan göç hareketlerinin ve bölgesel çatışmaların küresel güvenlik dengeleri üzerindeki etkisinin 2025 boyunca yakından izleneceğini belirtiyor.

33 ülkenin sıralandığı IEP'in Global Peace Index 2025 raporuna göre, dünyanın en tehlikeli ülkeleri listesinin üst sıralarında savaş, iç çatışma ve siyasi krizlerin yoğun olduğu ülkeler yer aldı. Buna göre listenin ilk sırasında Libya yer alırken onu Eritre, Burundi, Çad ve Meksika takip etti. Derinleşen ekonomik krizle beraber her geçen gün çeteleşmenin arttığı Türkiye ise listenin 18'inci sırasında yer aldı. Böylelikle ülke iç savaştaki birçok ülkeden 'daha tehlikeli' olarak sınıflandırıldı. Rapora göre ise Türkiye'nin ardından Kuzey Kore 19'uncu sırada yer alırken onu Orta Afrika Cumhuriyeti, Somali, Burkina Faso, Myanmar takip etti. Son sırada ise Rusya ve Ukrayna yer aldı.