İç sularda av yasağı başlıyor

15 Haziran tarihleri arasında Sazan, Kadife, Siraz, Yayın gibi diğer balık türlerinin avlanması yasaklandı.

İç sularda 15 Mart-15 Haziran tarihleri arasında avlanma yasaklandı. Yasağın başlamasıyla elinde Sazan, Kadife, Şiraz ve Yayın balıkları bulunan satış ve toplu tüketim yerlerinin tesisin bulunduğu yerdeki İl/ İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurarak yasağın başlamasından itibaren en geç 24 saat içerisinde stok tespiti yaptırmaları ve 22 Mart 2024 tarihine kadar stoklarını tüketmeleri veya satışını durdurmaları gerekmektedir.

15 Haziran’ a kadar sürecek olan av yasağı döneminde yasak türleri avlayan veya satan balıkçılara idari para cezası ile yasaklı ürüne el koyma işlemi uygulanacaktır.

İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, iç sularımızdaki balık varlığının desteklenmesi, balıkların yılda en az bir kez üremelerine fırsat verilmesi açısından, 15 Mart – 15 Haziran arasında geçerli olan av yasaklarına uyulmasının sürdürülebilir balık avcılığı için mutlaka gerekli bir unsur önemli olduğunu belirtmiştir.

Su ürünleri av yasağı denetimleri İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri’nde görevli teknik personel, emniyet ve jandarma personeli ile belediye zabıtaları tarafından yapılmakta olup, ticari ve amatör su ürünleri avcılığı yapan vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için su ürünleri av yasaklarına uymaları hem kendi menfaatleri hem de balık popülasyonu açısından büyük önem taşımaktadır.