İcar ne demek? İcara vermek ne demek?

İcar, bir toprak sahibinin bir işletmeciye belirlik bir kira karşılığında toprağı kendi hesabına işletme hakkını kiraladığı tarımsal işletme tarzına verilen addır.

İCAR SÖZLEŞMESİ NEDİR

İcar sözleşmesi, toprak sahibinin belirli bir süre için ve yine belirli bir para karşılığında, işletme hakkını verdiği bir sözleşmedir.

Toprak sahibinin aldığı bu kiraya çiftlik kirası denir. Çiftlik kirası, toprak mülkiyetinin para olarak gelirini teşkil eder; normal olarak, müstecirin tasarrufa geçen toprakların ve tesislerin genişliğine ve kalitesine göre değişir. Buna rant denir.

Kiracı rant öder, fakat toprağı kendi hesabına işletir. Kiracı, kendi üretimi için gerekli harcamaları yapar ve satıştan elde ettiği parayı kendi kasasına koyar. Bu gelire kâr adı verilir.

İCARDA KİRA ÜCRETİNİN ÖNEMİ

Şayet kiracı, ücretli emekçiyi kullanmaktaysa, gerçek bir kâr söz konusudur. Ücretli emekçi kullanmayıp ailesiyle birlikte tek başına çalışmaktaysa bir kazanç yani zahiri kâr söz konusudur. Bu ikinci durumda, sözü geçen kazancın ücrete çok yakın, ücret benzeri bir şey olduğu görülür. Çünkü bu durumda artı ürün, çoğu zaman, rant tarafından hemen bütünüyle emilmiş olmaktadır. Demek ki, bu gelirin tipine bakarak, iki büyük kiracı tipi birbirinden ayrılabilir.

Kiracıların kârı, sadece giderler ve gelirler arasındaki farka bağlı olarak değil, toprak sahibine ödenen çiftlik kirasının miktarına da bağlı olarak değişiklik gösterir. Müstecirle mülk sahibi aqrasındaki çıkar karşıtlığı buradan doğar.

Bu icar, toprak imtiyazının kapitalist bir biçimidir; toprak sahiplerinin ellerinde tuttukları toprak monopolünden kaynaklanır.