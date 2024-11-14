'Icardi Arjantin'de gözaltına alındı' iddiası: Galatasaray'dan yanıt geldi

Galatasaray Kulübü, 'Icardi Arjantin'de gözaltına alındı' iddialarına ilişkin resmi sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Mauro Icardi'nin, boşanma aşamasındaki Wanda Nara'nın şikayeti üzerine Arjantin'de gözaltına alındığı öne sürüldü.

Sarı kırmızılı takım tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcumuz Mauro Icardi hakkında ortaya atılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Oyuncumuz Mauro Icardi, Arjantin’deki evinde istirahat etmektedir. Sporcumuzu yıpratmaya yönelik yapılan bu haberlere itibar edilmemesi önemle rica olunur."