Icardi'den ayrılık iddialarına yanıt

Mauro Icardi, Galatasaray'dan ayrılacağına yönelik iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Icardi, Instagram hesabından yaptığı açıklamada "Merak etmeyin; sözleşmem bittiğinde başım dik bir şekilde giderim" dedi.

Icardi, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"SİZE BİR ÖPÜCÜK GÖNDERİYORUM"

Adımın ilgi çektiğini ve bazı Türk “gazetecilerin”, kulübün beni arayıp sözleşmemin “yenilenmeyeceğini” bildirdiği yönünde bir algı oluşturmaya çalıştığını anlıyorum… Ama ne beni arayan oldu ne de temsilcimi.

Dünkü yenilgiyi örtmek için haber bile olmayan bir şeyi haber diye satmaya mı çalışıyorsunuz?

Sözleşmem Haziran 2026’da bitiyor — ortada yeni bir durum yok.

Bunun için görüntümü kullanmalarına izin vermiyorum. Merak etmeyin; sözleşmem bittiğinde buradan başım dik bir şekilde ayrılırım. Ve varsayımsal olarak daha erken ayrılmam söz konusu olursa, bu tamamen ve sadece benim kararım olur, kimsenin değil.

Hepinize bir öpücük gönderiyorum.

Bir süre daha Icardi sizlerle. Tadını çıkarın; sonra beni özleyeceksiniz.