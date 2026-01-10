Icardi'den derbi sonrası açıklama: "Dört yılda her şeyi kazandık, bugün kaybetme günüymüş"

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, kupanın sahibi oldu. Galatasaraylı golcü Mauro Icardi, maç sonrası yaptığı açıklamada "Biz buraya lig ve kupa şampiyonu olarak geldik. Dört yılda her şeyi kazandık, bugün kaybetme günüymüş. Yine kupaları kazanmak için mücadele edeceğiz" dedi.

Fenerbahçe, finalde Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek 19. Turkcell Süper Kupa'nın sahibi oldu. Sarı-lacivertli takım, böylece 4. kez Süper Kupa'yı müzesine götürdü. Fenerbahçe’yekupayı getiren golleri; 28. dakikada yeni transfer Matteo Guendouzi ve 48. dakikada Jayden Oosterwolde kaydetti.

“YİNE MÜCADELE EDECEĞİZ”

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına konuşan Icardi, şunları kaydetti:

"Önemli bir maçtı, dün de bunu söylemiştim. Ama bugün rakip çok daha istekli çıktı ve maçın ritmini onlar yönettiler. Onlar daha çok kazanmak istiyordu. İlk golden sonra ritim onların lehine oldu. Daha istekliydiler, onları tebrik etmek lazım.

Biz buraya lig ve kupa şampiyonu olarak geldik. Dört yılda her şeyi kazandık, bugün kaybetme günüymüş. Yine kupaları kazanmak için mücadele edeceğiz."