Icardi Galatasaray'dan ayrılacak mı? İtalyan basınından şok iddia

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi hakkında gündemi sarsan bir transfer iddiası ortaya atıldı. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Arjantinli golcünün takımdan ayrılabileceği konuşuluyor. İtalyan basını, Serie A devi Milan’ın, Icardi’yi transfer listesine eklediğini öne sürdü.

İTALYAN BASINI: MİLAN, ICARDİ’Yİ İSTİYOR

İtalyan basınında yer alan Calciomercato haberine göre, Milan yeni teknik direktörü Massimiliano Allegri yönetiminde kadrosunu güçlendirmek istiyor. Haberde, Milan’ın özellikle forvet hattına takviye planladığı ve Icardi’nin bu doğrultuda öncelikli hedeflerden biri olduğu belirtildi. Allegri’nin şampiyonluk hedefi doğrultusunda hem hücum hem savunma hattına transfer talebinde bulunduğu vurgulandı.

MİLAN’DA ICARDİ PLANI: ALTERNATİFLER DE HAZIR

Haberde ayrıca, “Galatasaray’dan Mauro Icardi hayali var. Serbest kalacak Vlahovic yaz transferinde düşünülüyor. Premier Lig’den Joshua Zirkzee ve Gabriel Jesus gibi alternatifler de değerlendiriliyor” ifadeleri yer aldı. Bu açıklama, Milan’ın transfer stratejisinde Icardi’nin önemli bir yere sahip olduğunu gösteriyor.

GALATASARAY’DAKİ PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Galatasaray kariyerinde dördüncü sezonunu geçiren Mauro Icardi, sarı-kırmızılı formayla büyük başarılara imza attı. Özellikle ilk iki sezonunda Süper Lig şampiyonluklarında başrol oynayan Arjantinli forvet, taraftarların sevgilisi haline geldi. Bu sezon ise lig ve Avrupa kupalarında çıktığı 11 maçta 5 gol kaydederek takımının en etkili isimlerinden biri olmayı sürdürdü.

Taraftarlar, Arjantinli yıldızın sözleşme yenilemesini beklerken, kulüpten konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Galatasaray yönetiminin, Icardi’nin geleceğiyle ilgili sezon sonunda net bir karar vermesi bekleniyor.

Icardi’nin Galatasaray ile sözleşmesi ne zaman bitiyor?

Arjantinli golcünün Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Bu durum, Avrupa kulüplerinin ilgisini artırmış durumda.

Icardi bu sezon kaç gol attı?

2025 sezonunda Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla çıktığı 11 maçta 5 gol kaydetti.