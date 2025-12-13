Icardi Galatasaray’dan Ayrılıyor mu? "Dört Ülkeden Teklif Var"

Galatasaray’da son dönemin en çok tartışılan isimlerinden biri olan Mauro Icardi’nin geleceğiyle ilgili iddialar yeniden gündeme geldi. Sarı-kırmızılı camiada Arjantinli yıldızın takımdan ayrılabileceğine yönelik söylentiler konuşulurken, İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla’nın açıklamaları dikkat çekti. “Icardi Galatasaray’dan ayrılıyor mu?” sorusu, bu gelişmelerin ardından taraftarlar arasında merak konusu oldu.

ICARDİ’YE DÖRT FARKLI ÜLKEDEN İLGİ

İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla, Mauro Icardi’ye yönelik ilginin devam ettiğini belirtti. Pedulla’nın aktardığı bilgilere göre Arjantinli golcü, Meksika, Brezilya, Katar ve Suudi Arabistan kulüplerinden teklifler aldı. Bu ülkelerin Icardi’nin durumunu yakından takip ettiği ifade edildi.

SAKATLIK SONRASI SÜREÇ ETKİLİ OLDU

Mauro Icardi, geçtiğimiz sezon Tottenham maçında yaşadığı çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Geçirdiği ameliyatın ardından bu sezon başında Galatasaray’a dönen deneyimli futbolcu, sahalara çıkmasına rağmen eski formundan uzak bir görüntü sergiledi. Bu durum, ayrılık iddialarının gündeme gelmesine zemin hazırladı.

PEDULLA: BEKLEME KARARI ALDI

Alfredo Pedulla, yaptığı değerlendirmede Icardi’nin şu aşamada kesin bir karar vermediğini aktardı. Pedulla, “Bu ülkeler Icardi’nin durumunu yakından takip ediyor. Daha az zorlayıcı ama maddi açıdan daha kazançlı bir lig tercih ederse bu teklifleri değerlendirebilir. Henüz otuz altı yaşında değil ve şu anda biraz beklemeyi düşünüyor” ifadelerini kullandı.

GALATASARAY CEPHESİNDEN NET MESAJ

Galatasaray yönetimi ise ayrılık iddialarına daha önce net bir duruş sergilemişti. Başkan Dursun Özbek, yaptığı açıklamada Mauro Icardi’nin kulüp için önemine dikkat çekmişti. Özbek, Icardi’nin yaşadığı sakatlık sürecine vurgu yaparak, iyileşme sürecinin ardından performansının yükselmesini beklediklerini ifade etmişti.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray formasıyla yirmi resmi maça çıktı. Arjantinli yıldız, bu karşılaşmalarda yedi gol kaydetti. Performansı beklentilerin gerisinde kalsa da, tecrübeli forvetin takım içindeki konumu tartışılmaya devam ediyor.

Icardi Galatasaray’dan ayrılacak mı?

Icardi’nin geleceğiyle ilgili kesin bir karar bulunmuyor. Oyuncunun şu aşamada bekleme kararı aldığı belirtiliyor.

Icardi’ye hangi ülkelerden teklif var?

İtalyan basınına göre Arjantinli futbolcuya Meksika, Brezilya, Katar ve Suudi Arabistan’dan ilgi bulunuyor.

Galatasaray yönetimi bu iddialara ne diyor?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Icardi’nin kulüp için önemli bir isim olduğunu vurgulayarak ayrılık iddialarına karşı çıkmıştı.

Mauro Icardi’nin Galatasaray’daki geleceğiyle ilgili belirsizlik sürüyor. Dört farklı ülkeden gelen teklifler, Arjantinli yıldızın kariyerine dair seçenekleri artırırken, oyuncunun şu an için beklemeyi tercih ettiği görülüyor. Önümüzdeki haftalarda Icardi’nin durumu ve Galatasaray’daki rolünün daha net bir tabloya kavuşması bekleniyor.