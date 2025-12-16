Icardi'nin rotası La Liga

Arjantin’de yayın yapan Radio Mitre, Galatasaray forması giyen Mauro Icardi’nin geleceğine dair dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. Radyo programında, 32 yaşındaki golcünün mevcut sözleşmesinin tamamlanmasının ardından sarı-kırmızılı kulüpten ayrılmayı planladığı ve kariyerine İspanya’da devam etmek istediği ileri sürüldü.

Haberde, Icardi’nin menajerinin La Liga ekipleri Elche ve Real Oviedo ile transfer ihtimali üzerine şimdiden temas kurduğu iddia edildi. Her iki kulübün de bu sezon La Liga’ya yükseldiği hatırlatılırken, Icardi’nin seçeneklerini yakından takip ettiği belirtildi.

Radio Mitre’de yer alan iddiaya göre, Icardi’nin İspanya tercihini istemesinin nedenlerinden biri de sevgilisi China Suarez. Programda, Arjantinli futbolcunun özel hayatının kariyer planlarında etkili olduğu ve bu süreçte China Suarez’in tercihlerini göz önünde bulundurduğu öne sürüldü.

ELCHE'NİN İLK HEDEFİ

İddialarda, Elche’nin lige iyi bir başlangıç yaptığı ve kalıcı olmasının beklendiği, Real Oviedo’nun ise 19. sırada yer aldığı ve küme düşme hattında bulunduğu vurgulandı.

Elche’nin Arjantinli yatırımcısı Christian Bragarnik’in, kulübün sportif yapılanmasını Mauro Icardi gibi bir isimle güçlendirmek isteyebileceği, oyuncunun da vatandaşıyla çalışmaya sıcak bakabileceği ifade edildi.

Öte yandan Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla önemli bir eşiğin de arifesinde bulunuyor. 2022 yılında sarı-kırmızılı kulübe transfer olan Arjantinli golcü, Süper Lig’de attığı 59 golle Gheorghe Hagi’yi yakalayarak kulüp tarihinin ligde en çok gol atan yabancı oyuncularından biri oldu.

Icardi’nin tüm kulvarlarda 3 gol daha atması halinde, bu alanda da Rumen efsaneye ulaşacağı ve Galatasaray tarihindeki yerini daha da sağlamlaştıracağı belirtiliyor.