ICARDI SAKATLIK DURUMU | Icardi sakatlıktan ne zaman dönecek? Icardi sezonu kapattı mı?

UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasındaki Tottenham maçında sakatlanan Arjantinli forvet Mauro Icardi'nin sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküsünde hasar tespit edildi. Icardi'nin yaşadığı sakatlık sonrası ise Icardi sakatlıktan ne zaman dönecek araştırmaları hız kazandı. Maçın 82. dakikasında sakatlanan Icardi hakkında Icardi sezonu kapattı mı sorusu gündemde. Konuyla ilgili kulüp açıklama yaptı. Peki, Icardi sakatlıktan ne zaman dönecek? Icardi sezonu kapattı mı? İşte ayrıntılar.

ICARDI SAKATLIK DURUMU

UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında Galatasaray kendi evi Rams Park Arena'da konuk ettiği Tottenham'ı 3-2 yendiği maçta Mauro Icardi, sakatlanarak oyuna devam edemedi. Maçın 82. dakikasında kaleci ile karşılaştığı pozisyonda sakatlanan Icardi'nin sakatlığı hakkında kulüp açıklama yaptı. Galatasaray'ın yaptığı Icardi sakatlık durumu açıklamasında Icardi'nin sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edildiği belirtildi.

ICARDİ SAKATLIKTAN NE ZAMAN DÖNECEK?

Galatasaray'dan yapılan açıklamada "UEFA Avrupa Ligi’nin dördüncü haftasındaki Tottenham karşılaşmasında sakatlanan futbolcumuz Mauro Icardi’nin sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan MR tetkiklerinde sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilmiştir. Ameliyatı planlanan oyuncumuzun ameliyat öncesi rehabilitasyonuna başlanmıştır." dendi.

Tıbbi raporlara göre, spor yapan bireylerin bu aktivitelere yeniden başlamaları genellikle 7 ile 9 ay arasında bir süreyi bulabiliyor. Buna göre ise Icardi'nin sakatlıktan 7 ile 9 ay sonrasında sahalara dönmesi bekleniyor.

ICARDİ SEZONU KAPATTI MI?

Milliyet Gazetesi Galatasaray muhabiri Nevzat Dindar'ın edindiği bilgiye göre Icardi, Galatasaray'da bu sezonu kapattı.