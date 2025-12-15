Icardi yönetime talebini iletti: İtalya'da oynamak istiyorum

Mauro Icardi’nin, kişisel ve ailevi gerekçelerle İtalya’ya dönme isteğini Galatasaray yönetimine ilettiği öğrenildi. Arjantinli futbolcunun bu talebi doğrultusunda sarı-kırmızılı kulüp, olası senaryoları değerlendirmeye başladı.

İtalyan basınına yansıyan bilgilere göre Milan, yaz transfer döneminin son günlerinde Icardi hakkında bilgi almış olsa da bu seçenek şu aşamada gündemden çıktı.

Hafta sonu bir menajerin transferi yeniden canlandırmaya yönelik girişimde bulunduğu, ancak Milan yönetiminin dosyayı kapatma kararı aldığı aktarıldı.

GALATASARAY, BONSERVİS TALEP EDİYOR

Galatasaray cephesinde ise oyuncunun ayrılığına kesin bir kapatma söz konusu değil. Ancak sarı-kırmızılıların tutumu net: Uygun bir teklif gelmesi halinde görüşmelere açık olunabilir, fakat kiralama formülü kabul edilmeyecek.

Yönetimin, Icardi için yalnızca bonservisiyle satış seçeneğini değerlendireceği belirtiliyor.

Öte yandan Arjantinli golcü, Galatasaray'dan ayrılacağına yönelik iddialara sosyal medya hesabından yanıt vermişti. Icardi, Instagram hesabından yaptığı açıklamada "Merak etmeyin; sözleşmem bittiğinde başım dik bir şekilde giderim" dedi.

Galatasaray cephesinden ise ayrılık iddialarına net bir dille karşı çıkılmıştı. Başkan Dursun Özbek daha önce yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

“Icardi ile Galatasaray’ın ne problemi olabilir? Son üç yıldaki katkılarını kim inkâr edebilir? Önemli bir sakatlık geçirdi, iyileşme sürecini bekliyoruz. Giderek düzeliyor ve kulübümüzün sembol isimlerinden biri” ifadelerini kullanmıştı.