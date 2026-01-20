ICE'a karşı hayatı durduracaklar

Göçmen polisi ICE’ın bir kadını öldürdüğü Minnesota eyaletinde sendikalar, toplum örgütleri, dini liderler ve küçük işletmeler 23 Ocak'ta eyalet çapında “Çalışma yok, okul yok, alışveriş yok” diyerek grev ve boykot çağrısı yaptı.

ABD’nin Minnesota eyaletinde bir kadını vurarak öldüren ve ‘göçmen avı’na çıkarak terör estirmeyi sürdüren “Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu”na (ICE) bağlı polis gücüne karşı, grev ve boykot hazırlıkları yapılıyor. Sendikalar, toplum örgütleri, dini liderler ve küçük işletmeler 23 Ocak'ta eyalet çapında “Çalışma yok, okul yok, alışveriş yok” sloganıyla genel grev ve direniş çağrısı yaptı.

7 Ocak'ta, ICE Ajanı Jonathan Ross, eyaletin Minneapolis kentinde şair ve üç çocuk annesi Renee Nicole Good'u, arabasının içinde mahallelerini kuşatan ICE operasyonunu izlerken vurarak öldürmüş ve cinayete tepkiler ulusal bir protesto hareketine dönüşmüştü.

TRUMP’IN EMRİYLE TERÖR ESTİRİYORLAR

Bir hafta sonra, başka bir federal ajan Venezuela'dan gelen bir göçmeni bacağından vurdu. ICE ajanları protestocuların gözlerine kimyasal madde sıktı.

Çarşamba gecesi, basketbol antrenmanından eve dönmeye çalışan bir ailenin arabasının altına bir göz yaşartıcı gaz bombası atıldı; araba koltuğuna bağlı olan bebek baygınlık geçirdi.

ICE polislerinin kapıları kırıp, küçük işletmelere baskınlar düzenleyerek kapatmaya zorlaması, okul otobüslerini takip etmeleri, okulların dışına göz yaşartıcı gaz atmaları, hastanelerin etrafında operasyon düzenlemeleri gibi gelişmeler tepkileri çoğalttı.

ABD Başkanı Donald Trump ise protestolar karşısında, Minneapolis'e orduyu sevk etmesine izin verecek olan ‘İsyan Yasası’nı uygulamakla tehdit etti. Haber Merkezi