ICE ekipleri bu kez de 5 yaşındaki çocuğu gözaltına aldı

ABD'de yaptığı kötü muamelelerle tartışmaların odağında bulunan Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu (ICE) ekipleri, yine Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde bu kez de 5 yaşındaki bir çocuğu babasıyla gözaltına aldı.

Columbia Heights Devlet Okulları Müdürü Zena Stenvik, gazetecilere yaptığı açıklamada, 5 yaşındaki Liam Conejo Ramos'un federal personel tarafından evinin yakınlarında seyir halindeki bir araçtan alındığını belirtti.

Stenvik, ekiplerin, Ramos'a evinin kapısını çalmasını ve içeride başka birilerinin olup olmadığını kontrol etmesini söylediklerini aktararak, ekiplerin 5 yaşındaki çocuğu "yem olarak kullandıklarını" ifade etti.

Ayrıca Stenvik, 2024'te ABD'ye taşınan ailenin iltica davasının görüldüğünü ve sınır dışı edilmeleri yönünde bir karar çıkmadığını vurguladı.

Öte yandan, İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) Sözcüsü Tricia McLaughlin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, baba ve çocuğun Texas eyaletinde bir gözaltı merkezinde bulunduklarını aktardı.

ICE'nin çocuğu gözaltına almadığını ve "yem olarak" kullanmadığını belirten McLaughlin, anne ve babanın çocuğu terk ettiğini savundu.

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde, 7 Ocak'ta ICE polislerinin göçmenlere yönelik operasyonları sırasında ABD vatandaşı bir kadını aracında silahla öldürmesi ülke çapında protestolara yol açmış, Trump yönetiminin göçmen politikaları eleştirilerin odağı olmuştu.