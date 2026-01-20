ICE polisleri, bir ABD vatandaşını üzeri çıplak halde gözaltına aldı

ABD'de uzun süredir tartışmaların odağında olan göç ve gümrük muhafaza polislerinin (ICE), bir kötü muamele görüntüsü daha ortaya çıktı.

Yaklaşık 6-7 kişilik bir ekip, ellerinde ağır silahlarıyla Minnesota'da yaşayan 56 yaşındaki ChongLy Thao'nun kapısına dayandı. Kapıyı kıran polisler, Thao'yu karlı havada üzeri çıplak ve terlikli haldeyken gözaltına alındı.

Sırtında battaniye ile gözaltına alınan Taho'nun polisler tarafından ekip aracına götürülürken kaydedilen videosu kamuoyunda tartışma yarattı.

Reuters'a konuşan ChongLy Thao, pazar günü herhangi bir açıklama veya özür dilenmeden evine geri gönderildiğini söyledi.

Thao, 1974 yılında dört yaşındayken ailesinin onu Laos'tan ABD'ye getirdiğini ve 1991 yılında Amerikan vatandaşı olduğunu söyledi. Kapıda yüksek bir ses duyulduğunda karaoke yaptıklarını anlatan Thao, ailesiyle birlikte yatak odasına saklandıklarını ve polislerin kendisini orada bulduğunu ifade etti.

Thao, polisler tarafından evden çıkarıldığı sırada kimliğini aradığını, üstünü giyinmesine de polislerin izin vermediğini belirtti. memurlar onu evden dışarı çıkarırken kimliğini bulmaya çalıştığını söyledi.



Thao, parmak izi alınıp arabada fotoğraf çekildikten sonra polislerin kendisini tekrar eve götürdüğünü anlattı. Thao, “Buraya bir amaç için geldik. Parlak bir gelecek için. Güvenli bir yer için. Eğer Amerika böyle bir yer olacaksa, biz burada ne yapıyoruz? Neden buradayız?" diye sordu.

Aile tarafından yayınlanan bir açıklamada olay “gereksiz, aşağılayıcı ve derin bir travma ” olarak nitelendirildi.