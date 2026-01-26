ICE’nin ikinci cinayeti ABD’yi ayağa kaldırdı

ABD’de Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) polisinin Minnesota’da bir kişiyi daha öldürmesi, Washington yönetimine karşı öfkeyi alevlendirirken ülkede siyasi gerilim de tırmanıyor. Ülkeyi “iç savaşa sürüklediği” yorumları yapılan Trump yönetimi, göçmenlere yönelik operasyonlarda ve cinayetlerde geri adım atmazken onlarca kentte halk sokaklara indi.

ABD’de ICE görevlileri, ülkenin kuzeyindeki Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde düzenlediği bir operasyon sırasında sokağın ortasında bir sivili daha katletti. Gözaltına alınmaya çalışılırken öldürülen kişinin Minneapolis’te yaşayan 37 yaşındaki yoğun bakım hemşiresi Alex Pretti olduğu açıklandı.

ICE karşı protestoların merkezindeki kentte yaşanan olay, Başkan Donald Trump ve yönetiminin kendi vatandaşlarına karşı izlediği politikalara yönelik öfkeyi yeniden alevlendirdi.

İKİNCİ CİNAYET

Minneapolis'te ICE görevlileri, 7 Ocak'ta da göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü. Kent, bu tarihten bu yana artan gerilim ve protestolara sahne oluyor. Geçen hafta da ICE görevlilerinin babasını gözaltına almak isterken beş yaşındaki bir çocuğu alıkoyması, öfkeye yol açmıştı.

Son olaya ilişkin yetkililer tarafından doğrulanan ve sosyal medyada yayılan farklı açılardan çekilmiş görüntülerde ise elinde kamera tutan Pretti’nin sekiz ajan tarafından çevrelendiği, önce yüzüne biber gazı sıkıldığı, ardından yere yatırıldığı görüldü. Görüntülerde yaşanan arbedenin ardından bir ajanın yerdeki Pretti’ye birkaç el ateş ettiği, ardından adamın hareketsiz şekilde yattığı görüldü.

Bir ICE ajanı, "silahını çektiği" bahanesiyle yerdeki Pretti’ye 10 el ateş etti.

YİNE ‘MEŞRU MÜDAFAA’

İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), Pretti’nin yarı otomatik bir silahla görevlilere yaklaştığını, silahı almaya çalıştıkları sırada “şiddetle direndiğini” ve bir ajanın “savunma amaçlı ateş açtığını” açıkladı. Minneapolis polisi ise hayatını kaybeden kişinin “ruhsatlı ve taşıma izni bulunan yasal bir silah sahibi” olduğunu açıkladı.

TRUMP’TAN SUÇLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya paylaşımında ise Minnesota Valisi Tim Walz ve Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey’i suçladı. Trump, İç Güvenlik Bakanlığı’nın Pretti’den ele geçirdiğini iddia ettiği silahın görüntülerini paylaşarak “Bütün bunlar da neyin nesi? Yerel polis nerede? Neden ICE memurlarını korumalarına izin verilmedi?” dedi. Trump ayrıca, Demokrat vali ve belediye başkanının “kendini beğenmiş, tehlikeli ve kibirli söylemleriyle ayaklanmayı teşvik ettiklerini” savundu.

‘TERÖRİST’ İLAN ETTİLER

Trump’ın İç Güvenlik Danışmanı Stephen Miller ise, trafik cezası dışında sabıka kaydı bulunmayan Pretti’yi “yerli bir terörist” olarak nitelendirdi. Başkan Yardımcısı J.D. Vance, yaşananları “aşırı solcu kışkırtıcılar ve yerel yetkililer tarafından tasarlanan bir kaos” olarak nitelendirdi. ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth ise “vatansever” olarak tanımladığı ICE memurlarının “ülkeyi kurtardıklarını” ve “yüzde 100 arkasında olduklarını” kaydetti.

ICE AJANLARINI ÇEKİN

Minnesota Valisi Tim Walz ise Trump yönetimine güvenilemeyeceğini vurgulayarak olayın soruşturmasını eyaletin bizzat üstleneceğini açıkladı. Olaya ait görüntülerin federal yetkililerin iddialarıyla çeliştiğini belirten Walz, Trump yönetiminin konuyla ilgili soruşturma başlatılmadan önce “hikâyeler uydurmaya çalıştığını” savundu.

Federal ajanların eyaletten geri çekilmesini talep etmek üzere Beyaz Saray ile iletişime geçtiğini aktaran Walz, “Minnesota'nın federal hükümet tarafından işgal edilmesinin uzun zamandır göçmenlik yasalarının uygulanmasıyla ilgisi kalmadı. Bu, eyaletimizin halkına karşı örgütlü bir vahşet kampanyasıdır” diye konuştu. Minneapolis Belediye Başkanı Frey, ICE ajanlarının şehirden çıkarılması için eyaletin Ulusal Muhafızları’nın görevlendirilmesini istedi.

İSYAN YASASI’NA BAHANE

California Valisi Gavin Newsom da İç Güvenlik Bakanı Noem ve Trump’ın göçmen operasyonlarının sahadaki yöneticisi ABD Sınır Devriyesi Şefi Gregory Bovino’nun görevden alınmasını ve eyaletteki ICE işgalinin sona erdirilmesini istedi. Trump’ın, protestoların sürdüğü Minnesota’da “İsyan Yasası’nı devreye sokmak istediğini” savunan Newsom, X’teki paylaşımında “Dün, yüz binlerce insan Minnesota sokaklarını doldurdu. Buz gibi soğukta BARIŞÇIL bir protestoda yürüdü. Başkan'ın istediği İsyan Yasası'nı devreye sokmak için yeterli değildi. Bu yüzden bugün Trump bir silahlı saldırı olmasını sağladı” dedi.

Minneapolis’te cumartesi günü ICE ajanları tarafından katledilen 37 yaşındaki Alex Pretti için öldürüldüğü sokakta anma töreni düzenlendi.

∗∗∗

PROTESTOLAR ŞİDDETLENİYOR: TRUMP’IN GESTAPOSU

Pretti’nin ölümü üzerine Minneapolis’in yanı sıra New York, Washington DC ile San Francisco başta olmak üzere birçok kentte protestolar düzenlendi. Gösterilere müdahale eden güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı.

∗∗∗

AİLESİNDEN TEPKİ: HÜKÜMETİN YALANLARI MİDE BULANDIRICI

Pretti'nin anne ve babası Michael ve Susan, oğullarının federal göçmenlik görevlileri tarafından vurularak öldürülmesinin ardından “gerçeğin” ortaya çıkarılması çağrısında bulundu. Federal yetkililerin iddialarının aksine oğullarının ICE ajanları için bir tehdit oluşturmadığını vurgulayan aile, “Hükümetin oğlumuz hakkında yaydığı iğrenç yalanlar aşağılık ve mide bulandırıcıdır. Alex, Trump'ın katil ve korkak ICE çeteleri tarafından saldırıya uğradığında elinde açıkça hiçbir silah yoktu” dedi. Pretti’nin bir eliyle telefonunu tutarken diğer eliyle biber gazı sıkılan bir kadını koruduğunu ifade eden aile, “Alex bu dünyada bir fark yaratmak istiyordu. Ne yazık ki, etkisini görecek kadar aramızda olmayacak. Lütfen oğlumuz hakkında gerçeği ortaya çıkarın. O iyi bir insandı” açıklamasında bulundu.

∗∗∗

KUTUPLAŞMA DERİNLEŞİYOR

Minnesota’da birkaç hafta içinde ikinci bir ABD vatandaşının daha ICE ajanları tarafından öldürülmesi, ülkedeki sosyal ve siyasi kutuplaşmayı derinleştirdi. Aralarında siyasetçiler ve ünlülerin de bulunduğu birçok kişi, olayı “cinayet” olarak değerlendirdi. Trump’ın “MAGA” hareketine yakın isimlerden de eleştiriler gelirken cinayete tepki gösterenler, Beyaz Saray yönetiminin ülkeyi iç savaşa sürüklediğini söyledi.

HÜKÜMET KAPANABİLİR

Kasım ayında hükümetin yeniden açılmasını sağlayan iki partili uzlaşmaya destek veren bazı Senato Demokratları ise İç Güvenlik Bakanlığı’nı (DHS) içermesi hâlinde altı maddelik yeni bütçe paketine karşı çıkacaklarını açıkladı. New York Demokrat Parti Milletvekili Alexandria Ocasio-Cortez, silahlı saldırı sonrası sosyal medya paylaşımında “Senato Demokratları bu hafta ICE’nin finansmanını engellemelidir. Bunu durdurabiliriz ve durdurmalıyız” dedi.

Bu hafta ABD Kongresi’nin üst kanadı Senato’da görüşülmesi beklenen harcama paketinde, ICE ve ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi (CBP) için ödenekleri içeren DHS’nin yıllık finansman tasarısı yer alıyor.