İçeride de dışarıda da onurlu mücadele!

Emek Servisi

"Halkı yanıltıcı bili yaydığı" iddiasıyla tutuklanan sendika başkanı Mehmet Türkmen ile dayanışma büyüyor. Patronların iş cinayeti ve kazaları için yargılanmadığını, çolak bırakan fabrikalarda işçinin hakkını alamadığını söyleyen Türkmen, patronların talebiyle cezaevinde tutuluyor. DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca, dün Antep’te cezaevinde tutuklu bulunan BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen’i ziyaret etti. Mehmet Türkmen, Koca aracılığıyla yolladığı mesajda mücadele vurgusu yaptı. Türkmen mesajında şöyle dedi:

“İçeride olmak elbette zor, hele haksız yere tutuklu olmak. Ama ister içeride ister dışarıda olalım onurlu bir şekilde yaşamanın zor olduğu mücadele etmeden, bedel ödemeden hayatta kalmanın mümkün olmadığı zamanlar bunlar. Ben de kendi payıma düşen bedeli ödüyorum, ama hiç kuşku yok ki bu bedeller boşa gitmeyecek. Biz kazanacağız. İşçi sınıfı kazanacak. Herkese selam ve sevgiler.”

DAYANIŞMAYLA GÜÇLÜ

BİRTEK-SEN de konuya ilişkin paylaşımında, "Dayanışma büyütür, yaşatır. Yaşasın birleşik örgütlü mücadelemiz" dedi. Koca ile beraberindeki TÖP heyeti, sendikanın Antep’te bulunan genel merkezini de ziyaret etti.

BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, Sırma Halı direnişinde fabrikadaki iş cinayetleri ve kazalarına dikkati çekerek yaptığı konuşma gerekçe gösterilerek 16 Mart’ta tutuklandı. Başpınar’da yaptığı konuşmada "İşçiler aylardır maaşlarını düzenli alamıyorlar. Fazlasını değil sadece maaşının zamanında yatırılmasını istiyorlar. Karşılığında tehdit mesajları alıyorlar. İşçiler bir gün fatura ödemese üstüne faiz geliyor ama işçiye geç ödenen para aynı para. Bu ülkeyi var edenler, sırtında taşıyanlar fabrikalarda çalışan işçiler. İşçinin mesai ve zam farklarını bir an önce ödeyin. İşçileri tehdit etmekten vazgeçin. İşçileri insan yerine koymayı öğrenin. Bu memlekette patronsanız, zenginseniz; işçinin hakkına çökebilirsiniz, güvenlik önlemi almayıp işçinin ölümüne sebep olabilirsiniz, cinayet işleyebilirsiniz, kimse size hesap sormaz. Bu ülkede yasalar zenginler için geçerli değil" diyen Türkmen, Aralık ayında burada çalışırken kolları kopan işçinin hesabını sormuştu.

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" iddiasıyla gözaltına alınan ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla tutuklanan Türkmen, cezaevine götürülürken "İşçileri yalnız bırakmayın" diye seslenmişti.