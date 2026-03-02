İçeride, dışarıda çıkış ve değişim yolu birlikte mücadeleden geçiyor

Derviş CEMAL

SOL Parti’nin düzenlediği "Türkiye'nin çıkış ve değişim yolu" konulu söyleşiler Bandırma ve Balıkesir’de yapıldı. SOL Parti MYK Üyesi Alper Taş ile BirGün Yayın Koordinatörü İbrahim Varlı’nın konuşmacı olduğu söyleşilerin ilki 28 Şubat Cumartesi günü Bandırma Santral Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. CHP eski Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm'ün yanı sıra Erdek, Manyas ve Gönen ilçelerinden gelen partililerin de izlediği etkinliğin ilk konuşmasını İbrahim Varlı yaptı.

YENİ KANLI DÜZEN GİRİŞİMLERİ

Tüm yerkürenin bir yangın yerine dönüştürüldüğünü günümüzde sadece Türkiye’nin değil dünyanın da bir çıkış yolu aradığını kaydeden Varlı, emperyalist-siyonist ittifakın İran’a saldırdığı şu saatlerde dünyanın, halkların neden acil bir çıkış yolu bulması gerektiğini bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Amerikan emperyalizminin gemi azıya alan saldırılarının bütünlüklü bir şekilde ele alınması gerektiğini ifade eden Varlı, “Kapitalist emperyalist sitem krizde. ABD’nin hegemonyası, ekonomik üstünlüğü aşınıyor. Trump dünyanın dört bir tarafında saldırıya geçerek bu aşınmayı askeri yöntemlerle durdurmanın, Amerika’nın hegemonik liderliğini sürdürmenin gayreti içerisinde. Venezuela’dan Ukrayna’ya, Küba’dan İran ve Pasifik’e dört bir taraftaki saldırı ve müdahaleler birbirinden kopuk ele alınamaz bu nedenle. Hepsi Amerika’nın dünyaya yeniden nizam verme planlarının uzantıları” dedi.

İRAN SON SAVAŞ OLMAYACAK

Amerika’nın bu yeni düzen arayışının halklara, toplumlara, ülkelere acı ve gözyaşından başka bir şey getirmediğini kaydeden Varlı, Washington’ın mevcut saldırı ve savaşlarla yetinmeyeceğini yeni savaş politikalarını da devreye koyacağını söyledi.

KURTULUŞ BİRLİKTE MÜCADELEDE

ABD’nin İsrail ile birlikte Ortadoğu’yu kökten bir dönüşüme tabi tuttuğunu, Gazze, Lübnan, Suriye ve Irak’ın ardından sıranın İran’a geldiğini ifade eden Varlı, bu kanlı düzenin tutmayacağını belirtti. “Eskinin öldüğü yeniden doğamadığı canavarlar zamanındayız” diyen Varlı, insanlığın kurtuluşunun bu barbar emperyalist-kapitalist düzeni yıkmaktan geçtiğini vurguladı.

YENİDEN PAYLAŞIM SAVAŞI YAŞANIYOR

Ardından söz alan SOL Parti MYK Üyesi Alper Taş da yaşanılanların nedeninin emperyalist ve kapitalist düzen olduğuna dikkat çekerek, ABD’nin her alanda yükselen Çin'e karşı hegemonik üstünlüğünü tesis etmek amacıyla saldırganlığını her geçen gün tırmandırdığını kaydetti. ABD’nin büyük bir paylaşım savaşı, güç mücadelesi verdiğini belirten Taş, bunun da dünyanın dört bir tarafında savaş, çatışma ve kriz olarak karşımız acıktığını söyledi.

REJİM ÜLKEYİ UÇURUMA SÜRÜKLÜYOR

Dünyadaki kriz ikliminin Türkiye’yi de etkilediğini ancak bunun yanında ülkenin kendi içsel derin sorunları olduğunu söyleyen Taş, siyasal İslamcı rejimin ülkeyi sürekli geriye götürdüğüne dikkat çekti.

AKP’nin uluslararası sermayenin desteğiyle işbaşına geldiğini, aradan geçen 24 yılda her alanda kendisine biçilen misyonu yerine getirdiğini belirten Taş, ülkenin bu din sömürüsüyle saltanatını sürdüren, ülkenin kaynaklarını sermayeye peşkeş çeken tek adam rejiminden kurtulması gerektiğini ifade etti.

BASKIYI DAHA DA ARTIRACAKLAR

Karanlık gerici rejimin dayatmalarının kabul edilemez olduğunu kaydeden Taş, laiklik isteyenlerin hedef alındığını belirterek ülkenin bugün yeni kuruluşa ihtiyacı olduğunu vurguladı. Taş, “Görülüyor ki, siyasal İslamcı rejim, baskısını artıracak. Akın Gürlek'i Adalet Bakanı yapmaları, Mustafa Çiftçi’yi İçişleri Bakanı yapmaları yeni operasyonların olacağını gösteriyor. İktidar, anlaşılıyor ki, muhalefete yönelik saldırılarımı ülke genline yayarak sürdürecek. Muhalefet olarak buna karşı çıkmanın tek yolu, daha çok direnmektir. Ülkemizi 25 yıldır yönetenler, bizi teslim alamadılar ve alamayacaklar. Biz direndikçe kırılacaklar. Çünkü sopayla, baskıyla bir yere kadar yönetebilirsiniz” dedi.

ANLATACAK BİR HİKÂYELERİ KALMADI

AKP'nin zaten yalancı olan hikâyesinin bittiğini, halka anlatacak bir şeyleri kalmadığını belirten Taş, “Tek adam başkanlık rejimi ve siyasal İslamcılığın yarattığı krizleri yaşıyoruz. Her alanda dibe doğru gidiyoruz. Ekonomiden toplumsal yaşama her alanda kriz var. Halk bu rejimin politikalarının neden olduğu yıkımdan bıkmış vaziyette” şeklinde konuştu.

PEKİ, BUNU NASIL YAPACAĞIZ?

Rejimin kötülüklerinin bilindiğini, baskı, gözdağı kriz politikalarının artarak devam edeceğini kaydeden Taş, bu rejimden kurtulmanın tek yolunun birleşik bir muhalefet, birleşik bir halk hareketi ve birleşik kurucu iradeden geçtiğini söyledi.

Taş şöyle konuştu: “Bu birlikteliği gerçekleştirmek için tek başına CHP'nin ya da herhangi bir yapının muhalefeti yetmez. Bu rejimin değişmesini hedefliyorsak yapılacaklar bir araya gelmekten geçiyor. Gezi’de, 19 Mart'ta Saraçhane’de ortaya çıkan değişim ruhunu aşağıdan yukarıya doğru örgütlemekten geçiyor değişim. Köylerde, mahallelerde, semtlerde, ilçelerde örgütlenmekten, hayata dokunmaktan geçiyor değişim. Birlikte hareket etme iradesini yaşama geçirmek zorundayız. Bugün, yepyeni bir devrimci muhalefet anlayışına ihtiyacımız var. Bu saldırılar ancak barışçı, yaygın, militan, birleşik ve toplumsal bir mücadeleyle önlenebilir” dedi.

LAİKLİĞİ SAVUNMAK ÜLKEYİ SAVUNMAKTIR

Laikliğe sahip çıkmanın ülkeye, emeğe, demokrasiye, eşitliğe, kardeşliğe sahip çıkmak olduğunu kaydeden Taş, “Eğitimin, toplumsal yaşamın, devletin içine bu kadar din sokulmaz. Tarikatlara, cemaatlere bu kadar alan açılamaz. Açılırsa neler olduğunu gördük. Bu ülke, 15 Mayıs darbe girişimini yaşadı. Bunun sorumlusu, AKP iktidarının, tarikatları siyasetin içine sokmasıdır. Bugün de ülkemizde birçok tarikat, siyasetin içindedir. Bu zihniyet ülkenin başına yeni belalar saracaktır” dedi.

BİR ÇIKIŞ YOLUNA İHTİYAÇ VAR

Balıkesir merkezde 1 Mart Pazar günü aynı başlıkla düzenlenen söyleşiye de çok sayıda kişi katıldı. Kitle örgütleri, siyasi partiler, çevre derneklerinin temsilcilerinin de katılığı söyleşiye Kuzey Ege ve çevre ilçelerden gelen SOL partililer de katıldı.

Salih Tozan Kültür Merkezi'ndeki panelde ilk sözü alan Varlı, İsrail ve ABD’nin İran’a açtığı savaşın faturasının tüm bölgeye ağır bir şekilde çıkacağını söyledi. ABD’yi arkasına alan İsrail’deki siyonist yönetimin tüm Ortadoğu’yu kana buladığını kaydederek, kan ve gözyaşı üzerine kurulmak istenen bu düzenin kırılmaya mahkûm olduğunu söyledi.

Ardından söz alan Alper Taş da ABD’nin Ortadoğu politikalarına uyumlu bir hat izleyen AKP-MHP iktidarının kendilerine ülke içinde bir alan açtığını, tek adam rejimini tahkim etmek için her yolu denediklerini kaydetti. Burada da bu köhnemiş rejimden kurtuluşun ancak birleşik bir muhalefet hareketi ile olabileceğine vurgu yapan Taş, ülkenin dört bir tarafında yaşanan eylemleri, itirazları birleştirmek gerektiğini kaydetti.