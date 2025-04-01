İçeride umut, dışarıda direniş!

HABER MERKEZİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından ülkenin dört bir yanında itiraz sesleri yükselmeye devam ediyor.

İktidar her ne kadar yargı eliyle yürüttüğü operasyonlar kapsamında yurttaşların direnişini sönümlendirmeye çalışsa da nafile.

Anayasal haklarını kullanarak protestolara katılan gençler, polis şiddetiyle gözaltına alındı, ardından da hukuksuz delillerle tutuklandı.

Tutuklanan gençlerin aileleri ise susmadı. Anne-Baba Dayanışma Ağı’nı kurarak çocuklarının yalnız olmadığını haykıran aileler, hem hukuk mücadelesi yürütüyor hem de dayanışma çağrısı yapıyor.

Bir yanda cezaevinden yazılan mektuplarda umut ve inanç, diğer yanda dışarıda kurulan ağlarda öfke ve direniş var. Gençler içeride özgürlüğü, dışarısı ise adaleti bekliyor.