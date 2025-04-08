İçeride ve dışarıda omuz omuzalar

Ebru ÇELİK / SİLİVRİ

İBB’ye yapılan operasyon sonrası protesto hakkını kullandıkları için tutuklanan 301 üniversite öğrencisinin ailesi dün Silivri Cezaevi önündeydi. Ailelerin kurduğu Anne-Baba Dayanışma Ağı üyeleri de oradaydı. Yağmur ve 3 dereceye kadar düşen soğuk havaya rağmen çocukları için bir araya geldiler.

Anne babalar, “Çocuklarımızın içi rahat. Suçsuz olduklarını biliyorlar ve motivasyonları çok yüksek. Koğuşlarında inanılmaz bir dayanışma sergiliyorlar. Ancak, en büyük sorunları sınavları" dedi.

ÇOCUKLARIMIZLA GURUR DUYUYORUZ

Oğlunun İstanbul Üniversitesi öğrencisi olduğun söyleyen bir anne “23 Mart’ta şehir dışındaydık. Polis eve geliyor ve çilingir yardımıyla içeri giriyor, arama yapıyor. Çocuklarının haklarını savunmaları bir suç değil. Büyük bir dayanışma ortamı oluştu. Geniş bir kesim bize destek oldu. Onlarla gurur duyuyoruz” dedi.

BENZERİ 12 EYLÜL DÖNEMİNDE YAŞANDI

Oğlu Onur Tatlı ile görüştüğünü ancak cezaevi önünden ayrılamadığını söyleyen Zeynep Tatlı, adaletin sağlanmasını istiyor. Tatlı, “Oğlum, Mimar Sinan Üniversitesi öğrencisi. Okuldaki boykot ve Saraçhane eylemi nedeniyle gözaltına alındı. İfadesini gönüllü olarak verdikten sonra tutuklandı. Çocuklarımız suçsuz, sadece anayasal haklarını kullandılar” dedi. Baba Mehmet Tatlı ise şunları anlattı: “12 Eylül döneminde benzer durumları yaşamış biriyim. Oğlum, düşüncelerinden dolayı içeride. Suçsuz insanlar yıllarca cezaevlerinde kalabiliyor. Adalet bir an önce sağlanmalı.”

Bir başka anne, oğlu ve gelininin darp edilerek gözaltına alındığını aktararak şunları söyledi: “Oğlum eşini korumaya çalışırken burnu kırılıyor. Halen tedavi edilmedi, sağlık durum kötü. Darp raporunda buna yer verilmemiş. Gelinimin de saçlarını yolup darp ettiler. Tek yaptıkları anayasal haklarını kullanmaktı. Saraçhane’ye gelemeden gözaltına almışlar.”

Filiz Serim’in oğlu, üniversiteye hazırlanan bir genç. CHP mitingine giden kortejde yüzü fişlenerek gözaltına alınmış. Serim, “Polis, evimize geldiğinde oğlumuzun terörist eyleme katıldığını söyledi. Bu suçlamalar bizi şaşkına çevirdi. Oğlumuz suçsuz, sadece haklarını savundu" diyor.

HUKUKÇULAR OLARAK İSYAN EDİYORUZ

Tutuklu bir öğrencinin avukatı Ali Alagöz müvekkiliyle görüştükten sonra şunları söyledi: “Arkadaşlarıyla gayet iyiler, sorunları yok. Yaptıklarının suç olmadığını düşünüyorlar. Tek endişeleri yaklaşan sınavlar. İddianame hazırlanınca belki tahliye olabilirler ama burası Türkiye. Hukukçular olarak biz de isyan ediyoruz.”

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AİLE DESTEĞİ GÜÇLÜ TUTUYOR

Marmara Üniversitesi öğrencisi Utku Özay’ın ablası Kardelen Özay ise, cezaevinde yaşanan zorluklara ve öğrencilerin eğitime devam etme çabalarına dikkat çekiyor: “Utku, koğuşunda arkadaşlarıyla birlikte dayanışma içinde. Ancak ders çalışabilecekleri bir ortam yok. Sınavlar yaklaşıyor, ders notları ve kitapları içeri alınmadı. Ailelerin desteği, en büyük motivasyonları.”

Abla Özay, koğuştaki televizyonda sadece yandaş kanalların yayınlandığını belirterek, "Yıldırma politikası izleniyor. Çocuklar BirGün okuyor içeride her gün. Ailelerin, öğrencilerin desteklerini gördüklerinde daha da motive oluyorlar. Önemli haberleri ise yırtıp duvara asıyorlarmış" diyor.