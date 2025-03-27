İçeriden çıktıklarında direnişin büyüdüğünü görmek istiyorlar

Öncü DURMUŞ

Ülkenin dört bir tarafında halk, tek adam rejimine karşı ayağa kalkarken iktidar bloku, hukuk aracılığı ile rejime karşı itiraz seslerini yükselten kesimleri susturmaya çalışıyor.

Yargıyı harekete geçiren rejimin günlerdir gözaltı ve tutuklamaları sürerken öğrenciler, gazeteciler, gençler hatta sosyal medyadan paylaşım yapan yurttaşlar sabah operasyonları ile evlerinden alınıyor.

Başlatılan operasyonların ardından şafak baskınıyla evinden alınan ve çıkarıldığı mahkemede ev hapsi cezası alan öğrencisi Yusuf Işık yaşananları BirGün’e değerlendirdi.

Kendisiyle beraber 4 kişinin ev hapsi cezası aldığını belirten Işık, sabahın ilk ışıklarıyla evlerine polislerin geldiğini, o andan itibaren de kimseyle görüştürülmediğini söyledi.

Terörle Mücadeleden alındıklarını belirten Işık, kendisini almaya Asayiş polislerinin geldiğini, alınan diğer arkadaşların bazılarına da trafik polislerinin gittiğini söyledi. “Nasıl seferber olduklarını anlatmak açısından bu örnekleri veriyorum diyen” Işık şöyle konuştu:

TALİMATLA GELDİLER

“Operasyonların talimatla başlatıldığı o kadar belliydi ki ilk andan itibaren ellerindeki arama kararına rağmen yalandan iki çekmece açıp bıraktılar. Evden çıktığımızda da bize ait dosyayı önümüze koydular ama gündem bile etmediler. Üstün körü baktık, geri aldılar. Dosyada sadece üniversitede yürürken bir fotoğrafımın olduğunu gördüm. Başka hiçbir dayanakları yok. Neyden alındığımızı bile uzunca bir süre öğrenemedim. Hatta yoldan karakola giderken polisin şaşkınlığı da görülmeye değerdi. Kendileri bile ‘Evin basılma durumu yok, ifade vermeye gelsen yeterdi. Bizde anlamadık” diye konuştular.

Onlara da söyledim bizi korkutma amacıyla topluyorlar. Aldıkları herkes bunun bilincinde o yüzden kimsenin ne korkusu var ne de en ufak bir endişesi. Nezarethane sürecinde de birlikte zaman geçirdiğimiz arkadaşlar bunun farkındaydı.

Ben gazeteci arkadaşlarla aynı yerde kaldım. Kameraları, mikrofonları gözükmediği için alınmışlardı. Gazeteci, Zeynep Kuray, Now Haber’den Ali Tosun, bir de AFP’den bir abi ile toplamda 6-7 kişiydik.

MEŞRULUKLARI YOK

Suçlamalarda da polisin dur ihbarına uymama, izinsiz eylem yapma, slogan atma ve döviz taşıma gibi maddeler yer alıyordu. Ancak savunmamda da söyledim. Ben Beyazıt’taki yürüyüşe katılmıştım. O gün ne polis dur ihbarı yaptı, ne önümüze barikat kurdu. Gayet on binlerce öğrenci onların yanı sıra yürüdük. Herhangi bir çatışmayı geçtim, polis yürümemize zaten fiili olarak izin verdi. Şimdi bakınca gülünç cezalar bunlar. Artık iktidarın hiçbir meşruiyetinin kalmadığını gösteren cezalar.

BAŞIMIZ DİK

Öte yandan bir diğer hukuksuzluk Vatan Emniyet’ten adliyeye sevk edildiğimiz esnada oldu. Başımızı zorla öne eğmeye çalıştılar yürürken. Direnen arkadaşlarımıza tekme attılar, hırpaladılar. Yine de en ufak tereddütümüz olmadı. Başımızın dik olduğunu çok iyi biliyoruz.

ÖNCE SERBESTSİNİZ DEDİLER SONRA TUTUKLADILAR

Tüm unların devamında da adliye sırasında yine polisler daha savcıya ifade vermeden ‘merak etmeyin hepiniz serbestsiniz’ diye bir bildirim yaptı. Bir süre sonra da önce 10-11 kişilik bir listeyi okudular. Aralarında sosyalist örgütlerden arkadaşlar ve gazetecilerin olduğu bir listeydi. Geri kalanına ise şartlı tahliye diye açıkladılar. Bu sefer biz biraz ses çıkardık. Nasıl olur ifade bile vermemişken cezalarımız belli olur diye tepkimizi yükselttik. Geri cevap vermediler. Ondan sonraki gelişleri de son oldu. İfadelerin ardından tahliyeleri beklerken bize dönüp ‘Karar iptal arkadaşlar. Şartlı tahliye alan herkes tutuklanacak’ dediler.

YILGINLIK YOK DİRENİŞE DEVAM

Savunmalarda zaten tüm avukatlar ortada hiçbir suç unsuru olmadığını defalarca anlattı. Ancak dinlenmediler bile. Daha sonra biz 4 arkadaş ev hapsi aldık, 1 kişi tahliye aldı tam sayıyı hatırlamamakla birlikte geri kalan herkes tutuklandı.

Avukatların ilettiğine göre dosyada yer alan tüm suçlar aynı. Fotoğraflarda dümdüz yürüyen hatta bir köşede sadece sigara içen arkadaşlar var. Yani tahliye kararımız bile yine yukarıdan gelen bir talimatla tutuklamaya evrildi. Öte yandan benim ev hapsi kararımın ardından herkes dışarıya haber yollamamı da istediler. Moralleri çok iyi. Benden dışarıya özellikle bunu ulaştırmamı istediler. Kimse kaygılanmasın. Arkadaşların tek beklentisi çıktıklarında dışarıdaki direnişin daha da büyümesi.

Çünkü çok açık bir şey var burada. Biz tüm bunların iktidarın göz korkutma amacıyla yaptıklarını biliyoruz. Özellikle gençlik hareketini sindirmeye, bastırmaya çalışıyorlar. Direniş soğuyana kadar insanların cesaretlerini kırmak istiyorlar. ‘Bakın konuşursanız, içeriye atılırsınız, susun oturun’ mesajı veriyorlar. Ancak tam da içerideki arkadaşların dediği gibi artık tek beklentimiz bu direnişin büyümesi ve ülkenin bu karanlıktan kurutulması. En ufak bir korku ya da yılgınlık yok. Tam tersine ben de tüm bu olanlara direnişi büyüterek cevap vermemiz gerektiğini düşünüyorum.