İçeriden dışarıya mektuplar: Bayram elbet evimize gelecek

Gezi tutukluları bir bayramı daha cezaevinde karşıladı. Tayfun Kahraman ile Mine Özerden bayram mesajı gönderdi.

Mine Özerden: Annemin bayram mesajı: Kurban edilmediğimiz ve kurban vermediğimiz günlerin gelebilmesi adına hepimize akıl, fikir, denge, bol cesaret ve neşelenebilecek yürekler diliyorum. İnsan kalmakta kararlı olan herkese kolay gelsin!

Tayfun Kahraman: Bayramlarla ilgili anımsadığım her şeyde aile var. Ve her şey büyük... Büyük aile buluşmaları, büyük sofralar, büyük kahkahalar, büyük sarılmalar…

Bu bayramda ise çok sevdiğim kızım Vera’dan uzaktayım. Yine her şey büyük... Büyük hasretler, büyük umutlar, büyük sabırsızlıklar…

Büyüklerimin elini öpemeden, kızıma doyasıya sarılamadan, dostlarımı arayamadan Silivri’deki hücremde geçirdiğim altıncı bayramımı yaşıyorum. Elbette zulüm bitecek, haksızlık sona erecek, bayram bizim evlerimize de gelecek. Hakikatin ve hakkaniyetin her zaman üstün geleceğine dair inancım zerre sarsılmış değil. Dostluk ve dayanışmanın sıcaklığı, haksızlığımıza gösterilen tepkinin kamuoyunda yankı bulması, masumiyetimize duyduğumuz güvenin rahatlığı her zaman bizimle.

Herkese sevdikleriyle huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir bayram diliyorum. Bu bayram; eşimize, dostumuza, evlatlarımıza, ailelerimize ve birbirimize sımsıkı sarılmak için fırsat olsun.

Vera Kahraman: Baba, Babalar Günün kutlu olsun. Bunu senin için okulda yaptım. Umarım beğenirsin hediyemi. Sen olmasan ne yapardım bilmiyorum. Sen benim süper kahramanımsın. Umarım hemencecik eve gelirsin. Seni seviyorum.