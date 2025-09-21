İçeriden dışarıya mektuplar: “Ben”ler ölecek “Biz” yaşayacak

Furkan KARABAY - Gazeteci - Marmara 5 No’lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu B-10

Bize istedikleri cezayı verebilirler, işlemez çünkü biz “beni” idam edeli çok oldu. Bugün var oluyorsak “biz”in sayesinde.

Mahkûmun soluğudur mektup günleri. Gelecek mektubu bekler, mektup gününde nefes aldığını hisseder. Elimde tuttuğum mektupsa aldığım nefesi kesti, aldığım nefesten utandırdı.

Mektup, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nden. 28 yaşındaki gencecik Adalet Karataştan nasıl tutsak edildiğini anlatıyor, inci gibi nakşettiği eğik yazısıyla. İnsanlık mücadelesine kendini adayan Adalet, 2015’te Boğaziçi Üniversitesi’ne Malatya’dan geliyor. İsmi gibi adalet dolu bir dünya umuduyla çalışıyor. İdil Kültür Merkezi’ne yönelik kumpas operasyonlarında “Dijitallerde ismin çıktı” denilerek 1 yıl boyunca hapsediliyor. Tahliye olduktan sonra meme kanseri teşhisi konuluyor Adalet’e. Hastanede tedavi altındayken bile siyasi taciz devam ediyor, gözaltına alınıyor, serbest bırakılıyor. “İtirafçı” beyanları nedeniyle defalarca evi baskılıyor, tedavisi için de Okmeydanı’na taşınıyor. Bu süreçte kanser hastalığı agresif hale geliyor. Tedavi sürecinin sıklaştığı günlerde kaçırılırcasına gözaltına alınıp Çağlayan Adliyesi’ne götürülüyor, verdiği adresin yanlış yazılması nedeniyle adli kontrolü ihlal ettiği zannediliyor. Hata düzeltilip serbest bırakılıyor. Son olarak Adalet, “Süleyman Soylu’ya suikast” iddiasıyla gözaltına alınıyor.

***

Adalet’e, Soylu’ya suikasta yönelik keşif yaptığı suçlaması yöneltildi. Gerekçe ise Adalet’in Hasköy Parkı’nda oturup soluklanmasıydı. Delil olarak kullandığı otobüsteki görüntüleri dosyaya konuldu. Meğer Soylu’nun parkın yakınında ofisi varmış. Adalet ise Hasköy Parkı’na uzun süredir ailesiyle de gittiğini, Soylu’nun bu bölgede ofis açmasının fark etmeyeceğini söyledi. Tutuklamaya sevk edilen Adalet, Sulh Ceza Hâkimliği’nce serbest bırakıldı ancak 6 saat adliyede bekletildi, tekrar hâkimliğe çıkarıldı. Aynı mahkeme tarafından tutuklandı. Adalet, hiçbir delil yokken 18 Temmuz’dan beri tutuklu ve kanserle mücadelesine hapishanede devam ediyor.

Adalet mektubunu şöyle bitiriyor: “Biz yine bir kış daha geçireceğiz büyük öfkemizin içinde ve mukaddes ümidimizin ateşinde ısınarak.”

***

Adalet, “ben”i idam edenlerden. Peki, siz ne zaman “ben”i öldürüp “biz” olacaksınız? Bize çok ihtiyacımız yok, biz olmaya mecburuz. “Ben”den vazgeçenlere “bizi” var edip hayat verenlere selam olsun…

Vurun kahpenin gözüne, kurtuluş için öldürülecek çok “ben” var.