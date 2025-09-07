İçeriden dışarıya mektuplar: Bu ülkeyi yeniden inşa edeceğiz

Ekrem İMAMOĞLU - Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 9 No’lu Cezaevi / A1-1 Semizkumlar Mah. Çanta Cad. Silivri/İstanbul

Sevgili gençler,

Bu mektubu, Silivri Cezaevi’ndeki hücremden kaleme alıyor ve sizlerle hasretimi, umutlarımı ve duygularımı paylaşmak istiyorum.

Sizi çok özledim…

Sizler, bu ülkenin geleceğini avuçlarında şekillendiren, yüreğinde umudu taşıyan en büyük güçsünüz. Hayat, kimi zaman sarp yolları, kimi zaman engin ufuklarıyla bir mücadele sahnesi. Gençlik ise bu uzun yolculuğun en coşkulu, en kararlı, en ilham verici anı. Bu çağ, aklınızı konuşturmanın, hayalleri gerçeğe çevirmenin, dayanışmayla dünyayı daha güzel bir yer yapma inancını taşımanın zamanıdır. Sizler, yalnızca kendi hikâyenizi değil, bir milletin kaderini yazıyorsunuz.

Biliyorum, bugün hak ettiğiniz özgür, adil ve eşit bir gençliği yaşamak için önünüzde pek çok engel var. Eğitimde fırsat eşitsizlikleri, barınma ve geçim kaygıları, mezuniyet sonrası iş bulma mücadelesi, emeğinizin karşılığını alamama, haklı taleplerinizi yükselttiğinizde karşılaştığınız baskılar… Bu zorluklar, sizin sabrınızı, cesaretinizi ve azminizi sınayan gerçekler. Ama şunu unutmayın: Sizler, bu toprakların vicdanı, değişimin ve umudun temsilcilerisiniz. Size baktığımda, hayal kuran, umudu taşıyan, ülkede yaşanan bütün olumsuz havaya rağmen düşünmekten, öğrenmekten ve üretmekten asla vazgeçmeyen, Türkiye için meydanlarda haksızlığa karşı dimdik duran, adalet için sesini korkusuzca yükselten, özgürlük ve eşitlik için mücadele eden kardeşlerimi görüyorum.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, “Biz her şeyi gençliğe bırakacağız... Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir” diyerek sizlere olan sarsılmaz inancını dile getirmişti. O, bu sözleriyle yalnızca bir temenniyi değil, bir milletin geleceğini gençlerin ellerine emanet etme iradesini ortaya koymuştu. Sizler, Atatürk’ün bu emanetini taşıyan, onun gösterdiği yolda bilimin, aklın ve vicdanın rehberliğinde yürüyen gençlersiniz. Bu emanet, sizin omuzlarınızda yükseliyor; çünkü bu ülkenin yarınlarını inşa edecek olanlar, onun fikirlerini yaşatan, haksızlığa boyun eğmeyen, özgürlüğe ve adalete inanan sizlersiniz.

En büyük arzum, hukuksuzca özgürlüklerinden mahrum bırakılan arkadaşlarınızın bir an önce aranıza dönmesi, hep birlikte, omuz omuza, daha adil, daha özgür, daha eşit bir Türkiye’yi kurmamızdır. Bu yolda karşımıza çıkan her engel, sizin dayanışmanız, cesaretiniz ve kararlılığınızla aşılacaktır. Sizler, bu ülkenin kalbi, geleceğin mimarlarısınız. Haksızlığın karşısında susmayan, adaletsizliğe karşı duran, her zorluğa rağmen umudunu diri tutan bir nesilsiniz.

Sizlerden tek bir ricam var: Yüreğinizdeki o sarsılmaz umudu, gözlerinizdeki o kararlı ışığı asla kaybetmeyin. Birlikte tartışın, öğrenin, paylaşın, birbirinize güç verin. Her biriniz, bu topraklara ekilen bir tohum, geleceği aydınlatacak bir meşalesiniz.

Düşlerinizle, fikirlerinizle, azminizle bu ülkeyi yeniden inşa edeceğiz. Hep birlikte “Tam Yol İleri!” diyerek adaletin, özgürlüğün ve eşitliğin hâkim olduğu bir Türkiye’yi el ele kuracağız. Sizin enerjiniz, inancınız ve dayanışmanız bu ülkenin yarınlarını yeniden yazacak. Sizleri çok seviyor, kavuşacağımız günleri hasretle bekliyorum.