İçeriden dışarıya mektuplar: Cezaevlerinden kadın dayanışması

8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle cezaevlerinden gelen mesajlar, kadın dayanışmasının duvarları aşan gücünü hatırlatıyor.

Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan Mine Özerden ve Çiğdem Mater ile Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, gönderdikleri mesajlarda dayanışmaya, mücadeleye ve özgür günlere olan inanca dikkat çekiyor.

İNATLA VAZGEÇMEYENLER...

Mine Özerden - Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

8 Mart vesilesiyle:

Türümüzün tüm cinsleriyle, hayatı kolaylaştıran, ayrım­sız, şiddetsiz, eşdeğer ilişkiler kurabileceğimiz günlerin yaklaşması dileğiyle…

Düşünen ve bir arada durmaktan inatla vazgeçmeyenlere Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nden sahici samimi selamlar, sevgiler.

Hepimize kolay gelsin.

***

İÇERİDE VEYA DIŞARIDA BİRLİKTE OLMAK PAHA BİÇİLEMEZ

Çiğdem Mater - Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

Bir şeyleri anımsadığımız bazı günlerin kıymeti başka. Bence 8 Mart’ın kıymeti anımsama ve anımsatma gücünden geliyor.

Sessiz kaldığımız günlerden utanmadığımız ama avazımız çıktığı kadar bağırmaktan da artık çekinmediğimiz, gözlerimizi devirmekten, itiraz etmekten, ‘‘‘Hayır’’ demekten imtina etmediğimiz, bir arada durmanın değerini her an bildiğimiz, konuşursak konuş(a)mayan kadınların da konuşmasına vesile olacağımızı gördüğümüz, susmayınca bittiğini anladığımız, öfkenin hayatta kalmamızı sağladığını öğrendiğimiz ‘an’ları anımsıyorum ben 8 Mart’larda.

Umutsuzluğa düştüğümde o kalabalığı hatırlıyorum. İçeride ya da dışarıda, yan yana ya da uzakta, her koşulda birlikte olmak paha biçilemez!

Avazınız çıktığı kadar bağırabildiğiniz, bağırabildiğimiz bir 8 Mart olsun!

***

HAYATI YEŞERTEN GÜCE SELAM OLSUN

Oya Tekin - Tutuklu Seyhan Belediye Başkanı

Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü, Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu C5 Numaralı Koğuş

31 Mayıs’tan bu yana Silivri Cezaevi’nde tutukluyum. Türkiye gibi kadınların her adımının büyüteçle izlendiği bir ülkede, siyasetin çetin yollarından binbir emekle geçmişken yersiz ithamlarla tutuklanmış olmam beni kalpten yaralayan bir konu oldu. Bu süreçte beni en çok üzen, kadın mücadelesine gölge düşürme korkusu oldu. Ben Adana’nın seçilmiş ilk kadın belediye başkanı olma onurunu sizlere borçluyum. Seçim ofisinde afişleri hazırlayan, sokaklarda bildirileri dağıtan, mitinglerde alanları dolduran, Seyhan sokaklarında beni samimiyetle saran, gözlerinin içi gülümseyen kadınlar sayesinde ben bu onura sahip oldum. Ben bu makama kadınların emeğiyle geldim. Hakikatin er ya da geç gün yüzüne çıkmak gibi bir huyu vardır. Bu süreçte bana destek olan herkese selam olsun! Sizleri çok özledim. İçerdeki rutubet kokusuna, beton dört duvara, geçmek bilmeyen saatlere sizlere karşı hissettiğim sorumluluk sayesinde dayanıyorum. Otuz kadınla paylaştığım bir kapalı koğuşta dokuz ayı aşkın bir süredir tutukluyum. Burada kadın dayanışmasını çok daha yakından görme şansı buldum. Birimiz düştüğünde diğeri kaldırır. Akşam olunca ranzaların arasında küçük sofralar kurulur; biri salatayı doğrar, biri çayı koyar. Bahçeye çıktığımız saatlerde üçer beşer gruplara ayrılıp yürüyüş yapar, kimi zaman birlikte egzersiz yaparız. Bazı akşamlar da küçük televizyonunun etrafında toplanır, bir film açar ve birkaç saatliğine gri duvarları unuturuz. Erkek koğuşlarından da haberler alıyorum. Duyduğuma göre oradaki düzen daha çok güç ve otoriteyle sağlanıyor; tüm koğuşu ayakta tutan tek bir “reis” figürü etrafında şekilleniyormuş. Bizde ise ne şiddet var ne baskı. Sağduyu var; sabırla dinlemek ve uzlaşmak var. 8 Mart vesilesiyle kadın dayanışmasına, emeğine ve kadınların hayatı yeşerten gücüne selam olsun. Özgür günlerde yeniden görüşmek dileğiyle.