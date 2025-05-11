İçeriden dışarıya mektuplar: Hiçbir zulüm sonsuza dek sürmez

Y.Ç. Tutuklu öğrenci - Silivri Cezaevi / 9 Mayıs 2025

Annem,

Haksız, hukuksuz tutukluluğumun 47. gününden bu mektubu sana demir parmaklıkların arkasından yazıyorum.

22 senedir anneler gününü seninle doya doya kutladım. Ne yazık ki bu anneler gününde beni senden ayırdılar annem. Bu ayrılığımız çok uzun sürmeyecek ve cezaevinden çıktığım gün benim en mutlu günüm olacak. Hayatım boyunca kutlayacağımız en güzel anneler gününü kutlayacağız.

Unutma ki annem; hiçbir zulüm sonsuza kadar sürmez.

Senin ve buradaki arkadaşlarımın annelerinin anneler gününü kutluyorum.

Unutmayın, cennet annelerin ayaklarının altındadır.