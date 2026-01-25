Giriş / Abone Ol
İçeriden dışarıya mektuplar: Sanmasınlar ki korkuyorum

Şimdi Silivri’deyim, küçük bir hücrede tek başına tecrit altındayım. Çektiğim bu acılar beni asla korkutmuyor, aksine daha da güçlendiriyor. Ailemi, Bayrampaşa’yı, çocukları çok özledim.

  • 25.01.2026 05:42
  • Giriş: 25.01.2026 05:42
  • Güncelleme: 25.01.2026 05:52
Hasan MUTLU - Seçilmiş Bayrampaşa Belediye Başkanı

35 yılı aşkın zamandır Bayrampaşa’da eğitim işi ile uğraşıyorum. Sadece Bayrampaşa’da 40 bine yakın öğrenci okuttum. 40 bine yakın çocuğumuzun geleceğine bir nebze olsun katkıda bulundum. Vatandaşlarımız bana güvendi; en değerli varlıklarını, çocuklarını bana ve öğretmen arkadaşlarımıza emanet ettiler.

Birçok çocuğumuz doktor, mühendis, öğretmen, hâkim, savcı ve avukat gibi konumlara geldi. Şimdi burada Silivri’ye bazı avukat olan öğrencilerim ziyaretime geliyor, duygulanıyorum; mutluluk ve hüzün doluyor içim.

Ego nedir, kibir nedir bilmem, hiç kimseyi kapımdan geri çevirmedim. Her zaman hakkın, hukukun, haklının, ezilenin, ihtiyaç sahibinin yanında oldum. Hayatım boyunca hukuksuz hiçbir işim olmadı, kul hakkı yemedim, Allah’tan korkarım.

Bayrampaşa halkımızın özgür iradesi, teveccühü ve helal oylarıyla göreve geldik. Her zaman halkımızın yanında olmaya, halkımızın olanı halkımıza kazandırmaya, adil ve şeffaf belediyecilik anlayışıyla yaşanabilir bir Bayrampaşa oluşturabilmek için çalıştık. 14 ay gibi kısa bir zamanda, çalışma arkadaşlarımız, muhtarlarımız ve halkımız ile birlikte; 4 adet kreş, 1 aşevi, 5 adet sosyal tesis, 1 tanzim satış, 2 taziye merkezi, 2 pati park, 2 lojistik merkez, okullarımızın tamamına sebil desteği, her okulumuza personel ödemeleri için 240 bin lira nakit destek, okullarımızın temizliği, hijyen ve ilaçlama, tamir, onarım, peyzaj gibi işlerini tamamladık. Amatör spor kulüplerimize mekan ve her birine 200 bin lira nakit destek, park bahçelerin onarımı, yeni oyun alanları, kaldırımlar, yollar, asfalt dökümü, öğretmenevi için yer tahsisi yaptık. Hafriyat ve istinat duvarı işini İBB Meclisi’nden geçirdik fakat bitirmeye fırsat bulamadık. Kentsel dönüşümde büyük adımlar attık.

Bu çalışmalarımız esnasında haksız menfaatleri bozulanlar, rant peşinde koşanlar, kul hakkı yiyenler tarafından birçok iftira, tehdit ve tacizlere maruz kaldık. Bunlarla ilgili birçok suç duyurusunda bulunduk ancak hepsine hızlı bir şekilde takipsizlik kararı verildi. Bu iftiralar neticesinde kurulan komplolarla 13 Eylül şafağı 47 arkadaşımız ile birlikte göz altına alındık. Alınacağımı bir gün önce öğrendiğim için eşimle, çocuklarla, avukatımla ve İl Başkanım ile konuyu paylaşmış bir şekilde sabah memurlar geldiğinde hazır bekliyordum.

Şimdi Silivri'deyim, küçük bir hücrede tek başına tecrit altında. Burada her şey çok ağır geliyor. Bizler içerde mağdur, ailelerimiz dışarıda mağdur. Çok ağır geliyor bizler bu zulmü yaşarken iftiracılar ve işbirlikçilerin hiç Allah korkusu olmadan dışarda gezmesi, ödüllendirilmesi… Arkadaşlarımızla birlikte bedel ödüyoruz ancak bu bizim için onurdur. Çektiğim bu acılar beni asla korkutmuyor aksine daha da güçlendiriyor. 5 aya yakındır buradayım hâlâ iddianame bekliyoruz. Ailemi, Bayrampaşa'yı, vatandaşlarımızı çocukları çok özledim.

Çok özlediğim oğlum için yazdığım şiiri de paylaşmak isterim:

Canım oğlum, güzel oğlum. 

Küçücüktün 

Yere göğe sığmazdın 

Gözlerdin yollarımı 

Babam gelsin, babam gelsin,  

      diye beklerdin 

Eve sığmaz 

Ben gelmeden yatmazdın 

Her gece masallarımla uyurdun 

Kollarımın arasında. 

Sabahları ayaklarını öpüp 

Kolayarak çıkardım evden 

Kokun hâlâ, yüreğimde, kollarımda 

Kimsesizlere, yoksullara saldıran 

Etrafını saranlar olurdu,  

      masallarımızda 

Pursa derdik adlarına 

Sen hepsini döver kaçırırdın 

Daha dört, beş yaşlarında 

Kıyamazdın öldürmezdin asla 

Arsız da olsa pursalar 

Gözümüz gibiydin oğlum 

Her şeyden sakınırdık seni 

Haram yedirmedik 

İyiyi doğruyu öğrettik 

Bayrak, vatan, iman 

İnsan, hayvan, doğa 

Sevgisiyle büyüdün oğlum 

Şimdi büyüdün arkadaşım 

10 Şubat'ta 17 olacaksın 

Koca adam oldun 

Sessiz ve mağrur. 

Şimdi yanında yokum oğlum 

Rant peşinde koşanların iftira  

      ve yalanlarıyla 

Aldılar bir şafakta beni sizlerden 

Kokun hâlâ yüreğimde, kollarımda 

Pursalar yine saldırdı arkadaşım 

Olanca güçleriyle 

Seninle birlikte yine yeneceğiz onları. 

Yine kaçacaklar, dağılacaklar,  

      sağa sola 

Aydınlık günlerde 

Yine birlikte yürüyeceğiz oğlum 

Yan yana omuz omuza. 

Kokun, kokun hiç gitmiyor 

Hücrede her sabah gözlerimi 

      açtığımda 

Fotoğraflarını kokluyorum 

Sanmasınlar ki uzakta korkuyorum 

Asla, asla 

Ben oğlumun kokusunu burada 

      da alıyorum. 

