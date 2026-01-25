İçeriden dışarıya mektuplar: Sanmasınlar ki korkuyorum
Şimdi Silivri’deyim, küçük bir hücrede tek başına tecrit altındayım. Çektiğim bu acılar beni asla korkutmuyor, aksine daha da güçlendiriyor. Ailemi, Bayrampaşa’yı, çocukları çok özledim.
Hasan MUTLU - Seçilmiş Bayrampaşa Belediye Başkanı
35 yılı aşkın zamandır Bayrampaşa’da eğitim işi ile uğraşıyorum. Sadece Bayrampaşa’da 40 bine yakın öğrenci okuttum. 40 bine yakın çocuğumuzun geleceğine bir nebze olsun katkıda bulundum. Vatandaşlarımız bana güvendi; en değerli varlıklarını, çocuklarını bana ve öğretmen arkadaşlarımıza emanet ettiler.
Birçok çocuğumuz doktor, mühendis, öğretmen, hâkim, savcı ve avukat gibi konumlara geldi. Şimdi burada Silivri’ye bazı avukat olan öğrencilerim ziyaretime geliyor, duygulanıyorum; mutluluk ve hüzün doluyor içim.
Ego nedir, kibir nedir bilmem, hiç kimseyi kapımdan geri çevirmedim. Her zaman hakkın, hukukun, haklının, ezilenin, ihtiyaç sahibinin yanında oldum. Hayatım boyunca hukuksuz hiçbir işim olmadı, kul hakkı yemedim, Allah’tan korkarım.
Bayrampaşa halkımızın özgür iradesi, teveccühü ve helal oylarıyla göreve geldik. Her zaman halkımızın yanında olmaya, halkımızın olanı halkımıza kazandırmaya, adil ve şeffaf belediyecilik anlayışıyla yaşanabilir bir Bayrampaşa oluşturabilmek için çalıştık. 14 ay gibi kısa bir zamanda, çalışma arkadaşlarımız, muhtarlarımız ve halkımız ile birlikte; 4 adet kreş, 1 aşevi, 5 adet sosyal tesis, 1 tanzim satış, 2 taziye merkezi, 2 pati park, 2 lojistik merkez, okullarımızın tamamına sebil desteği, her okulumuza personel ödemeleri için 240 bin lira nakit destek, okullarımızın temizliği, hijyen ve ilaçlama, tamir, onarım, peyzaj gibi işlerini tamamladık. Amatör spor kulüplerimize mekan ve her birine 200 bin lira nakit destek, park bahçelerin onarımı, yeni oyun alanları, kaldırımlar, yollar, asfalt dökümü, öğretmenevi için yer tahsisi yaptık. Hafriyat ve istinat duvarı işini İBB Meclisi’nden geçirdik fakat bitirmeye fırsat bulamadık. Kentsel dönüşümde büyük adımlar attık.
Bu çalışmalarımız esnasında haksız menfaatleri bozulanlar, rant peşinde koşanlar, kul hakkı yiyenler tarafından birçok iftira, tehdit ve tacizlere maruz kaldık. Bunlarla ilgili birçok suç duyurusunda bulunduk ancak hepsine hızlı bir şekilde takipsizlik kararı verildi. Bu iftiralar neticesinde kurulan komplolarla 13 Eylül şafağı 47 arkadaşımız ile birlikte göz altına alındık. Alınacağımı bir gün önce öğrendiğim için eşimle, çocuklarla, avukatımla ve İl Başkanım ile konuyu paylaşmış bir şekilde sabah memurlar geldiğinde hazır bekliyordum.
Şimdi Silivri'deyim, küçük bir hücrede tek başına tecrit altında. Burada her şey çok ağır geliyor. Bizler içerde mağdur, ailelerimiz dışarıda mağdur. Çok ağır geliyor bizler bu zulmü yaşarken iftiracılar ve işbirlikçilerin hiç Allah korkusu olmadan dışarda gezmesi, ödüllendirilmesi… Arkadaşlarımızla birlikte bedel ödüyoruz ancak bu bizim için onurdur. Çektiğim bu acılar beni asla korkutmuyor aksine daha da güçlendiriyor. 5 aya yakındır buradayım hâlâ iddianame bekliyoruz. Ailemi, Bayrampaşa'yı, vatandaşlarımızı çocukları çok özledim.
Çok özlediğim oğlum için yazdığım şiiri de paylaşmak isterim:
Canım oğlum, güzel oğlum.
Küçücüktün
Yere göğe sığmazdın
Gözlerdin yollarımı
Babam gelsin, babam gelsin,
diye beklerdin
Eve sığmaz
Ben gelmeden yatmazdın
Her gece masallarımla uyurdun
Kollarımın arasında.
Sabahları ayaklarını öpüp
Kolayarak çıkardım evden
Kokun hâlâ, yüreğimde, kollarımda
Kimsesizlere, yoksullara saldıran
Etrafını saranlar olurdu,
masallarımızda
Pursa derdik adlarına
Sen hepsini döver kaçırırdın
Daha dört, beş yaşlarında
Kıyamazdın öldürmezdin asla
Arsız da olsa pursalar
Gözümüz gibiydin oğlum
Her şeyden sakınırdık seni
Haram yedirmedik
İyiyi doğruyu öğrettik
Bayrak, vatan, iman
İnsan, hayvan, doğa
Sevgisiyle büyüdün oğlum
Şimdi büyüdün arkadaşım
10 Şubat'ta 17 olacaksın
Koca adam oldun
Sessiz ve mağrur.
Şimdi yanında yokum oğlum
Rant peşinde koşanların iftira
ve yalanlarıyla
Aldılar bir şafakta beni sizlerden
Kokun hâlâ yüreğimde, kollarımda
Pursalar yine saldırdı arkadaşım
Olanca güçleriyle
Seninle birlikte yine yeneceğiz onları.
Yine kaçacaklar, dağılacaklar,
sağa sola
Aydınlık günlerde
Yine birlikte yürüyeceğiz oğlum
Yan yana omuz omuza.
Kokun, kokun hiç gitmiyor
Hücrede her sabah gözlerimi
açtığımda
Fotoğraflarını kokluyorum
Sanmasınlar ki uzakta korkuyorum
Asla, asla
Ben oğlumun kokusunu burada
da alıyorum.