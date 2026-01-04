İçeriden dışarıya mektuplar: Yaşama küsmek vazgeçmek yok!

Dr. İpek Elif Atayman - Eski İBB Medya A.Ş. Genel Müdürü

Afyonkarahisar / 2 No’lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

Değerli Dostlar,

19 Mart sabahı gün ağarırken Vatan Emniyet’le başlayan, Çağlayan’dan Silivri koridorlarına uzanan ve nihayetinde rotası Afyon Cezaevi’ne dönmüş uzunca bir yolculuğun 300’üncü gününe yaklaşıyorum. 9 Mart’ta bir yıllık tutsaklığın eşiğinde olacağım.

Söz ettiğim yolculuk, bir kabinin içinde kelepçeli 7 küsur saat bileklerime mor oturana dek aldığım uzun yolun, yerde yattığım günlerin çok ötesinde artık benim için.

“Ötesinde”, çünkü emniyet, cezaevlerinin koridorları, hücre ve koğuşlar üzerinden yüzleştiğim bu haksız ve adaletsiz süreci, bu yolun beklenmedik tecrübesi ve parçası olarak kabul ediyorum. Bu yüzden umutsuzluğu, yüreğim yettiğince demir parmaklıklardan uzak tutma çabası içindeyim.

***

Kendim bir yana, beni tanıyanların da hayal gücünü aşan “Örgüt Üyesi - İpek Elif Atayman” iddiasını halen şaşkınlıkla karşılıyorum. Diğer yandan, bu “unvanın” üzerime tutunmasının mümkün olmayacağını bilmenin iç huzurunu taşıyorum. Biliyorum ki; ülkemizin hak, hukuk ve adalet temeline geri dönmesi mayası gereğidir. İşsizliği, umutsuzluğu, çaresizliği ve mutsuzluğu ile baş etmeye çalışan insanlarımızın; sokakta geleceğini arayan gençlerimizin, anne-babaların, emeklilerin; vicdanı ve adalet duygusu yaralananların mücadelesi bu mayanın ta kendisidir; iyi ve tükenmez bir kaynağın yeniden tutunma evresidir, diye düşünüyorum. Gelecek ideallerimize elbette ulaşacağız ama mücadele alanları hiç de az değil. Adil, eşit ve kalkınmış bir ülkeyi, en çok buradaki gençlerin hikâyeleri üzerinden düşünüyorum. Aylardır yaşadığım koğuşta ağırlıklı olarak madde kullanımı gibi adli süreçler sonucunda cezaevine girmiş kadınlarla birlikteyim. Neredeyse şah damarından uyuşturucuya alıştırılmış ama tüm acılara rağmen gelecek hayalleri olan genç kızlarımız var.

Eğitimi merkeze alan, çocukların ve gençlerin geleceğini ilk sıraya koyan, adalet, sosyal refah ve kalkınmanın ön sırada olduğu kuruluş kodlarımızdaki sistem korunabilmiş olsaydı, gençlerimiz cezaevinde olmazdı. Evlatlarına güzel ve umut dolu bir gelecek sunabilirdi bu ülke. Ancak maalesef, sosyal çürümüşlük ile anılan bambaşka bir toplumun çözüm bekleyen yakıcı sorunlarıyla yüzleşiyoruz.

***

Aralık’ta çıkan “af” ile binlerce kişi demir kapının dışına çıktı, yeniden özgür kaldılar. Peki, şimdi ne olacak? Üst üste istiflendiğimiz cezaevlerindeki kalabalığı azaltmak için atılmış gibi görünen bu adım yaraları saracak mı? Bu kapıdan çıkanı, pusuda bekleyen uyuşturucu tacirlerinin, baronların eline düşmekten kurtaracak mı? İş ve rehabilitasyon imkânları var mı? Herkesin aklındaki sorular ve kaygılar, benim açımdan da benzer… Asıl mücadele alanının bu soruların yanıtında olduğunu hepimiz biliyoruz. Anlayacağınız, koğuşlarda onlarca kadının hikâyesini dinlemiş biri olarak yine bu meselelere kafa yoruyorum. Kadınlar iyi yetiştiğinde, mutlu olduğunda, hayatın güzelleştiğine çok inanıyorum.

Bir yanda baskıyı ve kayırmacılığı besleyen bir yapı, diğer yanda ilericiliği, bilimi, kültür-sanatı ve aydınlık idealleri yaşatmaya çalışan baskı altındaki toplumcu, insandan yana bir dünya. Hangi dünyanın diğerini kuşatacağını mücadele ve emek belirleyecek.

Bir iletişimci olarak yaşantım boyunca değer üretme çabasında oldum, bugünse üretkenlikten uzak zorunlu bir moladayım. En fazla yapabildiğim İŞYURT boncukları dizmek. Hatırlayacaksınızdır, “Sana boncuktan kuş yaptım, konacak pencerene…” diyordu hani şarkıda; ben de umut boncukları diziyorum. Yaşama küsmek, vazgeçmek yok!

Sevgili Dostlar,

Genç Cumhuriyet’le birlikte, benzersiz bir kurtuluş ve kuruluş mücadelesini daha da yüceltmek için çabalayan bir ülkenin çocukları olduk. Dünden bugüne, hemen hiçbirimiz için bu topraklarda yaşam çok kolay olmadı; coğrafyanın siyasi sancıları da hep bizimleydi. İmkânlarımız fazla değildi ama yüzyıl öncesinin yokluk koşullarını aşma yolundaki ilerici adımlar, küçümsenmeyecek gurur veren sonuçlar yarattı. Elbette her biri için bedeller ödemeyi sürdürdük, ancak en zor koşullarda dahi mutlu günlerimiz oldu; belki daha az imkânı olan ama daha mutlu bir ülkeydik. Bugün yaşamakta olduğumuz mutsuzluk zamanını da, bu akış içinde, günlerin yeniden güzelleştiği ileri zamanların mücadelesi olarak görme duygusu ağır basıyor bende. 9 Mart’ın adalete inancımızı diriltecek bir durak olmasını diliyorum.

Silivri’de ve diğer cezaevlerinde benzer hukuksuzluğu yaşayan, sesimizi duyan, her daim destek olan tüm dostları kucaklıyorum; 2026’nın ülkemize iyiliği geri getirmesini diliyorum. Mektuplarıyla Afyon’da beni yalnız bırakmayan tanıdığım-tanımadığım ülkemin dört bir yanındaki dostlara, her daim yamacına sığındığımız o “Kocatepe’nin hatırasına”, güzel bir gelecek inancımızı diri tutan gençlerimize ve yürekli insanlarımıza selam olsun!