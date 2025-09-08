İçerik üreticisi Taha Yaman Kılınak, Ekvador'da karteller tarafından kaçırılarak gasp edildi

Instagram'da gezdiği yerleri paylaşan içerik üreticisi Taha Yaman Kılınak, Ekvador'un Guayaquil kentinde çektiği bir videoyla gaspa uğradığını ve bir kartel tarafından kaçırıldığını öne sürdü.

Konsolosluğa ulaşamadığını da ifade eden Kılınak’a, Kito Büyükelçiliği tarafından doğrudan mesaj gönderildi.

Paylaşım sırasında Instagram hesabına erişimi olduğu görülen Kılınak’a, büyükelçiliğin acil durum hattı bilgisi iletildi.

Diplomatik kaynaklar, Ekvador’da son dönemde artan güvensizlik ortamına dikkat çekerek, özellikle turistlerin hedef alındığı hırsızlık ve gasp olaylarında ciddi artış yaşandığını belirtti.

BOGATA'DAKİ BÜYÜKELÇİLİKTEN DESTEK ALDI

Kılınak’ın yardım çağrısının ardından, saatler içinde Türkiye’deki yakınları ve ailesi aracılığıyla kendisine ulaşıldı.

Türkiye’nin Kito Büyükelçisi’nin bizzat görüştüğü Kılınak, sağlık durumunun iyi olduğunu ve şu anda Kolombiya’nın başkenti Bogota’da bulunduğunu ifade etti.

Kılınak’a, Türkiye’nin Bogota Büyükelçiliği’nin acil durum hattı da iletildi.

Olay hakkında Türkiye’deki ailesine bilgi verildiği ve gezginin Bogota’daki büyükelçilikten de destek aldığı öğrenildi.