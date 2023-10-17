İçerikten çıkarma haberine de içerikten çıkarma kararı geldi: Son sürat sansür!

İktidar sansüre hız verdi. BirGün yazarı Soykan’ın ‘Adliyede rüşvet çarkı’nı anlattığı haberine gelen ‘içerikten çıkarma’ kararının ardından söz konusu karara yönelik haberler hakkında da ‘içerikten çıkarma’ kararı verildi.

POLİTİKA SERVİSİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar’ın HSK’ye gönderdiği şikayet yazısında geçen, BirGün yazarı Timur Soykan’ın ‘Adliyede rüşvet çarkı’ haberine ilişkin tartışmalar sürüyor. Haber hakkında, Uçar’ın HSK’ye gönderdiği yazıda ismi anılan İstanbul Adalet Akademisi Başkanı Bekir Altun’un talebiyle önce ‘erişim engeli’, ardından ise ‘içerikten çıkarma’ kararı verilmişti. Altun’un talebi üzerine bu kez de ‘içerikten çıkarma’ kararına dair haberler hakkında ‘içerikten çıkarma kararı geldi.

“İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından, “(…) talepte bulunan hakkında olumsuz ve yanlış bir algı yaratmaya yönelik ifade ve anlatımların bulunduğu, bu haliyle talebe konu yayınların talepte bulunanın kişilik haklarını ihlal edici nitelikte olduğu sonuç ve kanısına varılarak 5651 Sayılı Yasa kapsamından yasal şartları oluştuğundan talebin kabulüne” gerekçesiyle verilen kararla, BirGün’ün konu hakkındaki 5 içeriğinin de yer aldığı farklı yayınlardan toplam 59 içeriğin ‘içerikten çıkarılması’na hükmedildi. Karara bahane olarak ise ‘kişilik hakları ihlali’ sunuldu.

BirGün’de yer alan ve içerikten kaldırılması talep edilen haberler şöyle: “Timur Soykan’ın ‘adliyedeki rüşvet çarkı’ haberine erişim engeli getirilmesine hukukçulardan tepki”, “Timur Soykan’ın sansürlenen ‘adliyedeki rüşvet çarkı’ haberi Meclis gündeminde”, “Erişim engeli yetmedi, ‘Adliyedeki rüşvet çarkı’ haberine içerikten çıkarma da geldi!”, “Soykan’ın yazısına gelen sansüre tepki büyük: Yargı "adliyedeki rüşvet çarkı"na kalkan oldu!”, “Önce engellendi sonra kaldırıldı” başlığıyla yayımlanan içerikler yer aldı.

Soykan yazısında, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar’ın Hakimler ve Savcılar Kurulu’na göndererek adliyedeki rüşvet çarkını anlattığı yazısını gündeme getirmişti. Uyuşturucu kaçakçılarının, yasadışı bahisçilerin, milyonlarca lira gasp edenlerin nasıl tahliye edildiğinin, erişim engeli kararlarının para karşılığı verildiğinin ifade edildiği söz konusu yazıda Uçar, “Yargı içinde oluşmaya başlayan çete ve çetecikleri yok etmeliyiz” demişti. Uçar, HSK’ye gönderdiği yazıda şu ifadeleri kullanmıştı: “Öncelikle Adalet Bakanlığımız ve Hakimler ve Savcılar Kurulu himayesinde kendi aramızdaki kanserli hücreleri temizlememiz, tabiri caiz ise cerrahi müdahale yapmamız, gerekirse yargı içinde oluşmaya başlayan çete ve çetecikleri yok etmek için kemoterapi uygulayıp kanserli hücreyi toptan yok etmemiz gerekmektedir.”

"GÖREVİMİ YAPTIM"

Öte yandan rüşvet ağına ilişkin dilekçe veren Başsavcı İsmail Uçar ile iddiaların odağındaki hâkim halktv.com.tr’ye konuştu. Uçar, dilekçede HSK’yi hedef aldığı iddialarını yalanlarken bir Başsavcı olarak üzerine düşeni yaptığını söyledi. Uçar’ın iddialarında ismi geçen İstanbul Adalet Komisyonu Başkanlığı’na atanan Bekir Altun ise, “HSK gereğini takdir edecektir. İddiaları inceleyecektir. Varsa bir şeyimiz ortaya çıkar. Onun hesabını veririz. Bize atılan bir iftira mı var ya da bir kumpas süreci mi var… Sonuna kadar takip edeceğim” dedi.

CHP Aydın Milletvekili ve Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül ile TİP Milletvekili Ahmet Şık ise konuyu Meclis’e taşıdı. “HSK ve Adalet Bakanı neden günlerdir sessiz?” diye soran Bülbül, CHP’li Bülbül Adalet Bakanı Tunç’u göreve çağırdı. Ahmet Şık ise başsavcı İsmail Uçar’ın bilgileri neden şimdi sızdırdığını sorarak, "Hakkında bir soruşturma mevcut mu?" ifadelerini kullandı. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da konuyla ilgili bugünkü grup toplantısında açıklama yapacağını belirtmişti.

CHP’li Bülbül, açıklamasında bu iddiaların yapıldığı haberlere verilen erişim engellini de eleştirerek şu soruları yöneltti:

1.İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar’ın HSK’ya sunduğu rapora dair adli ya da idari bir soruşturma başlatılmış mıdır?

2.İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar’ın HSK’ya sunduğu raporda somut olarak suç işlediği iddia olunan kişiler ile ilgili savcılık soruşturması başlatılmış mıdır?

3.Bahsi geçen suçlara ilişkin faillerin tahliye edilmesi için rüşvet verildiği yönünde iddialar araştırılmış mıdır? Rüşvet alan yargı mensuplarının bilgileri tespit edilmiş midir? Edildi ise bu yargı mensupları hakkında adli ya da idari bir soruşturma başlatılmış mıdır?

4.Haberlere erişim engeli kararlarının rüşvetle verildiğine ilişkin iddialar araştırılmış mıdır? Rüşvet alan yargı mensuplarının bilgileri tespit edilmiş midir? Edildi ise bu yargı mensupları hakkında adli ya da idari bir soruşturma başlatılmış mıdır?

17 TWEET ERİŞİME ENGELLENDİ

Suç örgütleriyle ilişkili isimlerle görüşmesi nedeniyle sıkça eleştirilen Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, yine tartışma yaratacak bir adım attı. Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği, Jandarma Genel Komutanı Çetin’in başvurusuyla 17 sosyal medya paylaşımını erişime engelledi. Mahkeme kararında, “Çetin’in adı kullanılarak itibarını zedeleyici nitelikte paylaşımlara yer verildiği ve kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle 17 içeriğin 5651 Sayılı Kanunun 9. Maddesi uyarınca erişime engellenmesine karar verildiği” ifade edildi. Kararda, sosyal medya paylaşımlarında Çetin’in adı geçtiği ifade edilse de birçok paylaşımda Çetin’in adı yer almıyor. Mahkeme kararında Arif Çetin’in avukatının Alaaddin Varol olduğu belirtildi. Geçmişte AKP Çankaya İlçe Başkanlığı da yapan Varol, AKP’den milletvekili aday adayı da olmuştu.