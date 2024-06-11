İçinde hasta olduğuna inanmadılar: Ambulansın önünü kesip kontrol ettiler

Kadıköy'de siren çalarak acil hasta nakli yapan ambulansın önünü kesip durduran motosikletteki iki kişi, “Ambulansın içinde hasta olduğuna inanmıyoruz" diyerek nakil olan hastayı görmek istedi. Bir türlü hareket edemeyen ambulans şoförü kapıyı açarak hastayı trafik magandalarına göstermek zorunda kaldı. Ambulans şoförü o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Güncel 11.06.2024 09:56 Giriş: 11.06.2024 09:56

Güncelleme: 11.06.2024 10:03 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: DHA