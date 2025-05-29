‘İçinde Yaşadığım Deri’ Beyoğlu Sineması’nda

Kültür Sanat Servisi

‘Sinemanın Şairleri ve Şiir Gibi Filmleri’ etkinliği ‘İçinde Yaşadığım Deri’ filmiyle devam ediyor. 31 Mayıs Cumartesi günü saat 12.00-15.00 arasında Psikeart/Psikesinema ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyoğlu Sineması işbirliği ile gerçekleşen ‘Sinemanın Şairleri ve Şiir Gibi Filmleri’ etkinliği kapsamında yönetmenliğini Pedro Almadovar’ın üstlendiği ‘İçinde Yaşadığım Deri’ filmi seyirciyle buluşacak.

Film sonrası değerlendirme bölümünde moderatörlüğünü Esin Hamamcı’nın yapacağı oturumda sinema yazarı İshak Sayğılı ve Tuna Yıldırım sunum yapacak. Ücretsiz düzenlenen etkinlik seyircilerle film üzerine yapılacak tartışma ile devam edecek.