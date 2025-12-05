İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu AFAD'da konuştu: En büyük eksiğimiz afet bilincini tabana yaymak

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, "Bizim en büyük eksiğimiz afet bilincini tabana yaymak. Tabandan başlayarak herkes afet anında ne yapması gerektiğini bilirse hepimizin işi kolaylaşır" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nda '5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü' kapsamında gerçekleştirilen Akreditasyon ve Destek AFAD Gönüllüleri Sertifika Teslim Töreni'ne katıldı. Törende AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ve çok sayıda AFAD gönüllüsü yer aldı. Program kapsamında; 'Kentsel Arama Kurtarma', 'Afetlerde Acil Barınma', 'Psikososyal Destek', 'Ayni Bağış Depo Yönetimi ve Dağıtımı', 'Beslenme ve Afet ve Acil Durum Yönetimi' alanlarında akreditasyon sürecini tamamlayan 208 ekibe toplamda 7 bin 666 üyeye sertifika ve arma takdim edildi.

‘HERKES AFET ANINDA NE YAPMASI GEREKTİĞİNİ BİLİRSE HEPİMİZİN İŞİ KOLAYLAŞIR’

Bakan Yardımcısı Karaloğlu, afet durumlarında devletin tüm gücünün AFAD üzerinden koordine edildiğini söyledi. Afet bilincinin önemine işaret eden Karaloğlu, "Bizim en büyük eksiğimiz afet bilincini tabana yaymak. Gönüllüler, akredite olmuş ekipler, herkes nihayetinde toplumda bir yere sahip. Herkesin toplumda bir statüsü var, kendi çevresi var. Herkes afet anında ne yapması gerektiğini bilirse hepimizin işi kolaylaşır. Bir yerde afet olduğunda herkesin cep telefonuna yüklenmemesini vatandaşımıza öğretebilirsek orada telefon altyapısı çökmeyecek. Afet anında herkesin arabasına binip bir yerden bir yere gitmesi gerekmediğini topluma öğretebilirsek kaos olmayacak, trafik karmaşası olmayacak. Ben Van depreminde valiydim. Konaktan afet merkezine ulaşamadım. Bütün yollar kilitlendi. Makam arabasını yolun ortasında bırakıp yaya olarak başka bir şeride atladım, oradan çevirdiğim başka bir arabayla afet koordinasyon merkezine gelmek zorunda kaldım. Bunlar çok önemli detaylar. Onun için bu gönüllülük meselesi sadece yardıma ihtiyaç olduğunda yardıma koşmak değil, afet bilincini tabana indirmek" diye konuştu.