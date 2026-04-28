İçişleri Bakanı açıkladı: Ankara'da eylem yapan madencilerin alacakları ödenecek

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, patronu AKP'li olan SSS Yıldızlar Holding bünyesindeki Doruk Madencilik'ten aylardır maaşlarını alamadığı için Ankara'ya yürüyen ve burada açlık grevine başlayan maden işçileri hakkında açıklama yaptı. Çiftçi, polisin sert müdahalesine maruz kalan maden işçilerinin alacaklarının bugün ödeneceğini öne sürdü.

Çiftçi'nin açıklamalarına bugün Hürriyet gazetesindeki köşesinde Ahmet Hakan yer verdi.

"PATRON SÖZ VERMİŞ"

Hakan şunları yazdı:

"Bakan Mustafa Çiftçi, işçilerin sorununun çözülmesi için girişimlerde de bulunmuş.

Müjdeli haberi verdi.

Madenin işletmecisi Yıldızlar SSS Holding’in patronu Sabahattin Yıldız’ı aramış Bakan Bey. “İşçilerin alacaklarını ödeyin, bu eylem bitsin” demiş.

İçişleri Bakanı’nın ricası karşılık bulmuş.

Patron ‘tamam’ demiş.

Madencilerin alacaklarının kalan kısmı bu sabah ödeniyor. Paralar madencilerin hesaplarına yatıyor. Patron söz vermiş..."

MÜDAHALEYİ SAVUNDU, "PROVOKATÖRLER" OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Bakan Çiftçi'ye işçilere yapılan sert polis müdahalesini de sorduğunu belirten Hakan, şöyle devam etti: "Bakan Çiftçi, Ankara Emniyet Müdürü’nü aradığını, polis müdahaleleri hakkında bilgi aldığını anlattı.

Çiftçi’ye verilen bilgiye göre madencilerin eylemine yasadışı marjinal gruplar da sızmış. Bakan Bey, polise şu talimatı verdiğini söyledi: 'Provokatörleri ayırın ama işçilere son derece dikkatli ve mümkün olduğunca müsamahakâr davranın' "