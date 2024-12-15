İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Kaç Suriyeli ülkesine döndü?

TBMM'de bütçe görüşmeleri devam ediyor. İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kürsüye geldi.

Bakan Yerlikaya'da Şam'da Esad'ın devrilmesinin ardından ülkesine dönen Suriyeli sayısına da açıkladı.

"ÜLKESİNE DÖNEN SAYISI 1847 OLDU"

Yerlikaya, "Gönüllü olarak ülkesine dönen Suriyeli sayısı 8 Aralık‘ta Şam rejimi düştüğünde 240'tı, Suriye’nin özgürlüğüne kavuşmasından sonra bu sayı dün 1847 oldu. Şu anda ülkemizde 2 milyon 938 bin 261 Suriyeli bulunmaktadır" dedi.