İçişleri Bakanı, bayram tatilinde hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı

9 günlük Kurban Bayramı tatili sona ererken yollar ülke genelinde doldu taştı, birçok merkezi noktada trafik uzun süre kilitlendi. Zaman zaman kazalar da meydana gelirken İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bayram tatilinin bilançosunu paylaştı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çiftçi, şu ifadeleri kullandı: "Milyonlarca vatandaşımızın sıla-ı rahim için yollara çıktığı, sevdiklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadığı Kurban Bayramı tatilini geride bıraktık. Bayram boyunca İçişleri Bakanlığımızın 334 bin 17 personeli, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için 24 saat esasına göre görev yaptı. Trafikte ise 66 bin 481 personelimiz ve 49 bin 826 ekip aracımızla denetimlerimizi aralıksız sürdürdük."

"70 VATANDAŞIMIZI KAYBETTİK"

Tüm tedbirlerimize rağmen Kurban Bayramı tatili boyunca maalesef 70 vatandaşımızı trafik kazalarında kaybettik. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza yüce Rabbimden rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kaybettiğimiz her bir can, yüreğimizde derin bir iz bırakmaktadır.

Bununla birlikte aldığımız tedbirler ve vatandaşlarımızın trafik kurallarına gösterdiği hassasiyet sayesinde, 2026 yılı Kurban Bayramı; 9 günlük tatil uygulanan Kurban Bayramları içerisinde en düşük can kaybının yaşandığı yıl olmuştur."