İçişleri Bakanı Çiftçi: "Geçmişte Abdülhamid Han neyse, bugün de Cumhurbaşkanımız aynı şey"

Kırşehir’de partililerle bir araya gelen Çiftçi, Erdoğan’a yönelik övgü dolu ifadeler kullanırken, “100 yılda bir gelen lider” vurgusu dikkat çekti.

Konuşmasında Türkiye’ye ve bölgedeki gelişmelere değinen Çiftçi, “Başımızda bir dünya lideri var. Herkes endişe içindeyken bizim bir tasamız yok” dedi ve Erdoğan için “yükü ağır” ifadelerini kullandı.

"GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE GÖREVDE OLMALI"

Erdoğan’ın liderliğini “İslam ümmetinin başı” sözleriyle tanımlayan Çiftçi, yeniden ve daha güçlü şekilde görevde olması gerektiğini savundu.

Çiftçi’nin konuşmasındaki en dikkat çeken bölüm ise II. Abdülhamid benzetmesi oldu. Yurt dışındaki bir ziyarette Abdülhamid’in fotoğrafını gördüğünü anlatan Çiftçi, “Geçmişte Abdülhamid Han neyse, bugün de Cumhurbaşkanımız aynı şey” ifadelerini kullandı.

Çiftçi ayrıca uluslararası bir dergide Türkiye Cumhurbaşkanı’nın “dünyaya yön veren liderler” arasında gösterildiğini öne sürdü.