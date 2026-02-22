İçişleri Bakanı Çiftçi, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'nda iftara katıldı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'nda, Jandarma personeli ile birlikte iftar programına katıldı. İftar sonrası açıklamalarda bulunan Çiftçi, "Türkiye Yüzyılı; güçlü ekonomi kadar güçlü güvenlik demektir. Güçlü diplomasi kadar güçlü caydırıcılık demektir. Ve bu caydırıcılığın omurgasında; savunma sanayiimizin millî hamlesiyle, Jandarmamızın fedakârlığı ve cesareti yan yana durmaktadır" dedi.

Çiftçi şunları ifade etti:

"Bugün savunma sanayiimizin ulaştığı seviye; sahadaki gücümüze büyük bir stratejik üstünlük kazandırmaktadır. Yerli ve millî sistemler; hız, hassasiyet, istihbarat ve koordinasyon kapasitemizi artırmakta; güvenlik birimlerimizin etkinliğini sahada katbekat yükseltmektedir.

Bu imkân ve kabiliyetler; Jandarmamızın köklü tecrübesi, disiplinli yapısı ve yüksek görev anlayışıyla buluştuğunda;

başta terörle mücadele olmak üzere, organize suçtan uyuşturucuya, kaçakçılıktan siber tehditlere kadar suç ve suçlulara karşı mücadelede büyük bir üstünlük ortaya çıkmaktadır.

Artık oyun kuran bir Türkiye vardır; sahada inisiyatifi elinde tutan, tehditleri kaynağında etkisiz hâle getiren bir Türkiye vardır. İşte bu tablo 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunun güvenlik cephesindeki en somut göstergelerinden biridir. Türkiye Yüzyılı güçlü ekonomi kadar güçlü güvenlik demektir, güçlü diplomasi kadar güçlü caydırıcılık demektir. Ve bu caydırıcılığın omurgasında savunma sanayiimizin millî hamlesiyle, Jandarmamızın fedakârlığı ve cesareti yan yana durmaktadır. Allah’ın izniyle bu birliktelik sürdükçe terörün de suç şebekelerinin de bu aziz milletin huzuruna kastetmeye mecali kalmayacaktır."